4-1. Argentina golea a Australia y sella su pase a octavos de final

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- Argentina venció este miércoles por 4-1 a Australia en el Mundial Sub-20 de Chile para sumar su segundo triunfo en Valparaíso, y sellar su pase a los octavos de final en el Grupo D que lidera con seis puntos, mientras que los Socceroos últimos, sin puntos, se quedaron casi sin opciones.

La Albiceleste se fue arriba en el marcador con goles de Alejo Sarco, al minuto 3, y de Tomás Pérez al 45. Los australianos descontaron con Daniel Bennie en el 69, mientras que Ian Subiabre y Santino Andino completaron la cuenta argentina en los últimos minutos del descuento.

Guiados por su goleador Sarco, quien había marcado un doblete en el debut ante Cuba, la Albiceleste comenzó su camino a la victoria en el minuto 3, con el tercer tanto en el certamen del delantero ficha del alemán Bayer Leverkusen.

El ‘9’ argentino recibió un pase profundo del defensa de Boca Juniors Dylan Gorosito, y en carrera superó a un zaguero y definió al palo derecho del portero Steven Hall.

El atacante argentino superó su propia marca de goles rápidos en este torneo, que estableció ante los isleños con un gol a los cuatro minutos, pero quedó por detrás del estadounidense Benjamin Cremaschi, quien convirtió en el minuto 2 ante Nueva Caledonia, el pasado lunes.

Sarco puso su firma en la pelea por convertirse en el máximo artillero del torneo, en la que compite con Cremaschi, salido del Inter de Miami de Lionel Messi y ahora en el Parma italiano, que marcó un triplete ante los debutantes oceánicos.

Australia tuvo la oportunidad de igualar al minuto 34 con Tiago Quintal, pero el árbitro argelino Youssef Gamouh, quien ofició de principal en lugar del anunciado español José María Sánchez, lo anuló en una revisión de VAR convencional por falta previa sobre el zaguero Pérez.

Pérez, formado en Newell’s y que juega de pivote en la segunda portuguesa, convirtió sobre el final del primer tiempo con una internación en el área para definir un pase del canterano de Vélez Maher Carrizo.

Los Socceroos no se conformaban y comenzando el segundo tiempo el técnico australiano Trevor Morgan pidió la revisión de un penal por mano de Carrizo, que no fue concedida.

Aunque Argentina controló el juego y la posesión, los australianos convirtieron al minuto 69 con el lateral Daniel Bennie, quien definió a puerta vacía tras un error en la salida del portero Santino Barbi.

Australia intentó igualar, pero no tuvo efectividad, y el técnico Morgan probó al pedir una nueva revisión de penalti al minuto 75 por una falta en el área chica, pero fue negado tras la revisión.

El seleccionador argentino Diego Placente hizo entrar en el segundo tiempo a la figura de River Plate Ian Subiabre, quien ante Cuba también marcó un tanto entrando de suplente, y ante los australianos puso el 3-1 a los 93.

En una ráfaga final, con el rival agotado, el delantero de Godoy Cruz Santino Andino cerró el marcador en el 95.

En la última jornada del Grupo D, el próximo sábado, Argentina se medirá con Italia y Australia se enfrentará con Cuba. EFE

