8-0. Argentina golea a Bolivia y sigue invicta en el torneo

3 minutos

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- La Selección Argentina goleó este martes por 8-0 a Bolivia en un partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina, disputado en el Estadio Florencio Sola del barrio bonaerense de Banfield.

Los tantos de Kishi Núñez (2), Florencia Bonsegundo (2), Paula Gramaglia (2), Aldana Cometti y Francisca Altgelt le permitieron al equipo que conduce Germán Portanova mantener el invicto y quedar como una de las escoltas del líder Venezuela con siete puntos, aunque con tres partidos disputados, ya que en la anterior jornada tuvo fecha libre.

La Bolivia de Jury Villarroel es colista de la clasificación con apenas un punto en cuatro juegos, gracias al empate conseguido como local el pasado viernes ante Colombia.

Con este resultado, Argentina ratificó su dominio en el historial ya que se impuso en los ocho enfrentamientos oficiales disputados entre 1995 y el de esta noche.

El encuentro tuvo una temprana apertura del marcador a través de un centro perfecto de Maricel Pereyra y un certero cabezazo de Paulina Gramaglia.

Antes del descanso, el local volvió a convertir por duplicado, primero con la misma fórmula, con un centro de Milagros Martín y cabezazo de la capitana, Aldana Cometti; y luego con un penalti convertido por Florencia Bonsegundo.

En el complemento, Argentina rápidamente anotó el cuarto con una asistencia de Altgelt y definición en dos tiempos de Paulina Gramaglia y nueve minutos después la ingresada Kishi Núñez puso el quinto tras un pase sutil de Bonsegundo.

El sexto fue obra de Francisca Altgelt y en los últimos minutos Kishi Núñez y Florencia Bonsegundo sumaron sus segundos tantos respectivos y sellaron el 8-0 final.

En la doble jornada de abril del año próximo por esta Liga de Naciones, Argentina visitará a Chile y a Venezuela, mientras que Bolivia tendrá fecha libre primero y luego será local de Uruguay.

– Ficha técnica:

8. Argentina: Solana Pereyra; Justina Morcillo (m.70, Alma Velasco), Sophia Braun, Aldana Cometti y Milagros Martín (m.58, Chiara Singarella); Agostina Holzheier (m.78, Sofía Domínguez), Maricel Pereyra (m.70, Kayla Rollins), Daiana Falfán y Francisca Altgelt; Florencia Bonsegundo y Paulina Gamaglia (m.58, Kishi Núñez).

Seleccionador: Germán Portanova.

0. Bolivia: Jodi Medina; Karen Rodríguez, María Vaquero, Ruth Soliz y Aidé Mendiola; Sonia Turihuano (m.65, Edda Serrudo), Karla Ticona (m.78, Dione Hurtado) y Abigail Quiroz (m.87, Thalia Rueda); Ana Paula Rojas e Ilsen Rodriguez (m.78, Alizia Bejarano) y Carla Méndez (m.65, Marilin Rojas).

Seleccionador: Jury Villarroel.

Goles: 1-0, m.7: Paula Gramaglia. 2-0, m.31: Aldana Cometti. 3-0, m.43: Florencia Bonsegundo, de penalti. 4-0, m.51: Paula Gamaglia. 5-0, m.60: Kishi Núñez. 6-0, m.73: Francisca Altgelt. 7-0, m.89: Kishi Núñez. 8-0, m.94: Florencia Bonsegundo.

Árbitra: La uruguaya Nadia Fuques amonestó a Abigail Quiroz, Ruth Soliz y Ana Rojas.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina, disputado en el estadio Florencio Sola, de Banfield. EFE

fca/car

