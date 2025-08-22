Abren una investigación sobre maltrato y abusos por parte de monjas en convento de Bélgica

Bruselas, 22 ago (EFE).- La Fiscalía de Limburgo (este de Bélgica) ha abierto una investigación a raíz de las acusaciones de maltrato físico y psicológico y abusos a menores por parte de monjas cometidos en los años 70 en un antiguo convento, de las que se habla en una serie documental de la televisión flamenca VTM.

La investigación la llevará a cabo la policía judicial federal de Limburgo, confirmó este viernes la policía de esa provincia.

El maltrato se habría producido en los años 70 en el convento de San Vicente en Zelem, cerca del municipio de Halen, así como en otros establecimientos religiosos de la región de Flandes, donde las monjas castigaban a niños vulnerables y huérfanos con violencia física y psicológica, informó la agencia Belga.

La serie, titulada ‘De Nonnen’ (Las Monjas), presenta relatos de maltrato físico, abuso sexual, abuso de poder y habla de casos de adopción forzada.

Las religiosas habrían empujado a los niños a cometer «actos desesperados», según los testimonios, que aseguran que ese maltrato en ocasiones condujo al suicidio, y que decenas de menores desaparecieron.

La Unión de Religiosos de Flandes (URV) presentó esta semana excusas públicas a las víctimas y pidió una investigación sobre varias muertes sospechosas de niños.

La URV dijo también que espera que la investigación arroje toda la luz para que este tipo de actos no puedan volver a producirse. EFE

