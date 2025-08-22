The Swiss voice in the world since 1935

Abren una investigación sobre maltrato y abusos por parte de monjas en convento de Bélgica

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 22 ago (EFE).- La Fiscalía de Limburgo (este de Bélgica) ha abierto una investigación a raíz de las acusaciones de maltrato físico y psicológico y abusos a menores por parte de monjas cometidos en los años 70 en un antiguo convento, de las que se habla en una serie documental de la televisión flamenca VTM.

La investigación la llevará a cabo la policía judicial federal de Limburgo, confirmó este viernes la policía de esa provincia.

El maltrato se habría producido en los años 70 en el convento de San Vicente en Zelem, cerca del municipio de Halen, así como en otros establecimientos religiosos de la región de Flandes, donde las monjas castigaban a niños vulnerables y huérfanos con violencia física y psicológica, informó la agencia Belga.

La serie, titulada ‘De Nonnen’ (Las Monjas), presenta relatos de maltrato físico, abuso sexual, abuso de poder y habla de casos de adopción forzada.

Las religiosas habrían empujado a los niños a cometer «actos desesperados», según los testimonios, que aseguran que ese maltrato en ocasiones condujo al suicidio, y que decenas de menores desaparecieron.

La Unión de Religiosos de Flandes (URV) presentó esta semana excusas públicas a las víctimas y pidió una investigación sobre varias muertes sospechosas de niños.

La URV dijo también que espera que la investigación arroje toda la luz para que este tipo de actos no puedan volver a producirse. EFE

mb/lpc/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR