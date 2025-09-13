Académicos resaltan en Paraguay la vitalidad del guaraní, una «lengua de resistencia»

Asunción, 13 sep (EFE).- Académicos paraguayos y argentinos resaltaron este sábado en una conferencia sobre bilingüismo la vitalidad del guaraní, una lengua indígena que consideraron «de resistencia», que ha convivido con el castellano durante siglos traspasando fronteras y que actualmente es hablada, en sus diferentes variantes, por cerca de 11 millones de personas en el Cono Sur.

La ciudad paraguaya de Santiago, en el departamento de Misiones (sur) fue sede de la Primera Conferencia Regional sobre Fusión Lingüística y Bilingüismo con conferencias de especialistas de Paraguay y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones.

«El guaraní es una lengua de resistencia. Yo suelo decir que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo, es como que estamos profundamente vinculados, unos une un único tronco, un cordón umbilical», dijo a EFE el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, David Galeano Olivera, uno de los conferencistas del evento.

El experto afirmó que en Paraguay el guaraní está vigente al destacar que de sus 6,1 millones de habitantes, apenas 140.000 personas son originarios de pueblos indígenas, sin embargo, más del 80 % de los paraguayos no indígenas habla o entiende el guaraní.

Asimismo, indicó que el 40 % de la población paraguaya no indígena tiene como lengua materna al guaraní.

Resaltó también el fenómeno del jopara, una «alternancia en el uso de las dos lenguas», el castellano y el guaraní, que es hablado por la mayoría del país.

«El guaraní está en todas partes», enfatizó Galeano, en los nombres de ciudades, en la gastronomía, en el hablar cotidiano, en los discursos de las autoridades, incluso, subrayó que se ha posesionado en el mundo virtual, pues existen versiones en guaraní de Wikipedia, el navegador de Firefox o traductores de Google.

«Nuestro trabajo como especialistas, como lingüistas, hoy apunta a posesionar al guaraní en este otro mundo dentro del cual aparecen las lenguas que tienen vitalidad, las lenguas vivas, las lenguas que se resistieron y se resisten a desaparecer», expresó.

Galeano aseguró que el guaraní es «una lengua importante» no solo en Paraguay al explicar que existe una «región guranítica» con 11 millones de hablantes que incluyen a Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.

Otra de las conferencistas fue la investigadora argentina Tamara Alegre, quien presentó un trabajo elaborado junto a su colega Carolina Gandulfo relacionado con etnografías sobre los usos y procesos de transmisión del guaraní en la provincia de Corrientes.

Alegre defendió, en declaraciones a EFE, la «idea de una región guaraní o de hablantes de guaraní», más allá de las fronteras, para resaltar que esta lengua no solo está en Paraguay, sino que permanece «muy presente y muy vital en muchas localidades de Corrientes».

«El guaraní es un territorio más extenso y supera los límites fronterizos o nacionalistas», enfatizó Alegre, quien agregó que en Corrientes llevan un proceso de «revitalización lingüística» para que no se pierda ese «modo de vivir y sentir la vida» hablando guaraní.EFE

