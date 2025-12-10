The Swiss voice in the world since 1935
Activistas del partido de Gobierno protestan en Honduras coreando «no al fraude» electoral

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- Activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras han tomado las calles de varios puntos del país este miércoles, quemando neumáticos y coreando «no al fraude» en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Las protestas se iniciaron el martes, luego de que el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre y esposo de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, pidiera a activistas del partido en Tegucigalpa que se movilizaran hacia el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que sirve de centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE

