Activistas del partido de Gobierno protestan en Honduras coreando «no al fraude» electoral

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- Activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras se han tomado las calles este miércoles en varios sitios del país quemando neumáticos y coreando «No al fraude» en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Las protestas se iniciaron el martes, luego de que el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre y esposo de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, pidiera a activistas del partido en Tegucigalpa que se movilizaran hacia el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que está sirviendo de centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE

