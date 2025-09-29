The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Activistas se enjaulan frente a la FAO en Roma en protesta contra agricultura industrial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 29 sep (EFE).- Un grupo de ecologistas protestó este lunes frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, encerrándose en jaulas disfrazados de animales, para denunciar el impacto de la agricultura industrial en el cambio climático.

La acción, organizada por Greenpeace, representaba una «granja industrial» con humo rosa para simbolizar las emisiones de metano y efectos de sonido, para exigir una transición justa alejada de la producción industrial de carne y lácteos, según explicó la entidad ecologista en una nota.

En total, instalaron diez jaulas donde se encerraron activistas disfrazados de vacas y cerdos, portando carteles con mensajes como «Granjas, no fábricas» y «Agroecología ahora».

«La agricultura industrial está contaminando el agua, agotando los suelos, arrasando los bosques y acelerando el calentamiento global», afirmó la activista de Greenpeace Shefali Sharma.

La protesta tuvo lugar después del llamamiento de más de 90 organizaciones internacionales de los sectores ambiental, alimentario, agrícola y de desarrollo, que urgieron a los gobiernos a reducir las emisiones del sector agrícola mediante una «transición justa» hacia sistemas basados en la agroecología.

Los activistas advirtieron que «la falta de acción hará imposible limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C y proteger ecosistemas vitales como el Amazonas».

«La agricultura industrial controlada por corporaciones es la segunda causa más grande del cambio climático y el principal impulsor de la deforestación. Pero es un mito que necesitemos agroquímicos, granjas industriales y apropiación de tierras para alimentar al mundo. La agroecología es simplemente una obviedad climática», añadió Teresa Anderson, líder global de justicia climática en ActionAid Internacional. EFE

csv/cc

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR