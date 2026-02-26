Acusado un keniano de traficar con personas que acabaron luchando junto a Rusia en Ucrania

3 minutos

Nairobi, 26 feb (EFE).- Un hombre sospechoso de participar en el reclutamiento de ciudadanos kenianos para luchar junto al Ejército ruso en la guerra de Ucrania fue este jueves acusado de «traficar con kenianos para Rusia», informó la Fiscalía.

El keniano Festus Arasa Omwamba, de 33 años y de cuya detención informó la Policía a última hora del miércoles, compareció ante el Tribunal de Kahawa, a las afueras de Nairobi, donde el Ministerio Público le acusó «de reclutar a 22 jóvenes kenianos para Rusia para explotarlos mediante engaños».

Omwamba, que se declaró no culpable de los cargos ante el juez Gideon Kiage, fue detenido el pasado día 2 en Moyale (norte de Kenia), en medio de crecientes denuncias sobre alistamientos forzosos de africanos en las filas rusas.

El fiscal, Kennedy Amwayi, dijo al tribunal que «22 víctimas de trata de personas fueron rescatadas el 24 de septiembre de 2025 en el Athi River», a unos 30 kilómetros de la capital, Nairobi, según un comunicado de la Fiscalía.

«Se alega que otras tres personas que ya habían viajado a Rusia se encontraron en la primera línea de la guerra entre Rusia y Ucrania, y posteriormente regresaron con heridas», argumentó el fiscal.

«Existe riesgo de fuga del acusado y este caso ha atraído el interés público tanto a nivel local como internacional; por lo tanto, la ciudadanía exige rendición de cuentas tras la pérdida de vidas en Rusia», afirmó Amwayi.

El tribunal ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial hasta una próxima audiencia de solicitud de libertad bajo fianza.

La Policía cree que el acusado es un «miembro clave» de una red de trata de personas más extensa que promete buenas oportunidades laborales en países europeos a personas vulnerables, que se ven atrapadas en «trabajos ilegales y peligrosos».

Omwamba es director de Global Face Human Resources, empresa que atrae a kenianos vulnerables para trasladarlos a Rusia, según un informe del Servicio de Inteligencia Nacional keniano (NIS, en inglés), presentado la semana pasada ante el Parlamento.

El informe del NIS detalla que al menos mil ciudadanos de Kenia habrían sido reclutados por Rusia para luchar en Ucrania, aunque Moscú ha negado su participación en estas prácticas.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes. EFE

