Acusan a monje en Tailandia de apropiarse de millonarias donaciones para personas con VIH

Bangkok, 27 ago (EFE).- Un tribunal de Tailandia acusó este miércoles de delitos de corrupción a un conocido monje budista en el país, Luang Phor Alongkot, por supuestamente apropiarse de donaciones dirigidas a un templo donde se cuida de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El religioso, antiguo abad del templo Phra Bat Nam Phu en la provincia central de Lopburi -a más de 150 kilómetros al norte de Bangkok-, es acusado de los delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales por un monto de más de 1.000 millones de bat (casi 31 millones de dólares o más de 26 millones de euros).

El Tribunal Penal Central para Casos de Corrupción y Mala Conducta de Bangkok determinó, según un comunicado, que mantendrá la prisión preventiva al menos hasta el 7 de septiembre para el monje, detenido el lunes por agentes de la Oficina Central de Investigaciones (CIB), el equivalente del FBI en Tailandia.

Por este caso también fue arrestado uno de sus asistentes, identificado como Seksan Sapsubbsakul o ‘Mor Bee’, tras un gran operativo desplegado el lunes en el que participaron más de 200 policías para registrar el citado templo y otra decena de localizaciones, publicó la CIB en redes sociales.

La corte negó este miércoles la libertad bajo fianza solicitada por el segundo acusado.

Los dos sospechosos niegan los cargos, según informa el canal público Thai PBS.

El monje, de 65 años, fundó en 1992 el templo donde actualmente se estima que son acogidas unas 2.000 personas con VIH, entre ellos pacientes que desarrollaron Sida, una labor por la que el religioso ganó una considerable fama e influencia.

Como otros centros budistas del país, el templo de Lopburi se financia en gran medida a través de las donaciones en efectivo y transferencias bancarias realizadas por creyentes.

El caso parte de una denuncia presentada en marzo por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del templo, según indica la cadena pública Thai PBS.

La investigación policial sostiene que ‘Mor Bee’ retiraba de manera habitual fondos de entre 100.000 y 1 millón de bat (entre 3.000 y 30.000 dólares o 2.600 o 26.000 euros) que supuestamente eran entregados al monje.

Los monjes budistas, religión que profesan más del 90 % de los tailandeses, mantienen una importante influencia en la sociedad, a pesar de que en los últimos años han surgido varios escándalos asociados a bonzos y templos.

En julio, la Policía detuvo a una mujer por supuestamente extorsionar a una decena de monjes con fotos y vídeos de contenido sexual donde aparecían los monjes budistas, obligados a guardar voto de celibato. EFE

