The Swiss voice in the world since 1935

Acusan a monje en Tailandia de apropiarse de millonarias donaciones para personas con VIH

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Bangkok, 27 ago (EFE).- Un tribunal de Tailandia acusó este miércoles de delitos de corrupción a un conocido monje budista en el país, Luang Phor Alongkot, por supuestamente apropiarse de donaciones dirigidas a un templo donde se cuida de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El religioso, antiguo abad del templo Phra Bat Nam Phu en la provincia central de Lopburi -a más de 150 kilómetros al norte de Bangkok-, es acusado de los delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales por un monto de más de 1.000 millones de bat (casi 31 millones de dólares o más de 26 millones de euros).

El Tribunal Penal Central para Casos de Corrupción y Mala Conducta de Bangkok determinó, según un comunicado, que mantendrá la prisión preventiva al menos hasta el 7 de septiembre para el monje, detenido el lunes por agentes de la Oficina Central de Investigaciones (CIB), el equivalente del FBI en Tailandia.

Por este caso también fue arrestado uno de sus asistentes, identificado como Seksan Sapsubbsakul o ‘Mor Bee’, tras un gran operativo desplegado el lunes en el que participaron más de 200 policías para registrar el citado templo y otra decena de localizaciones, publicó la CIB en redes sociales.

La corte negó este miércoles la libertad bajo fianza solicitada por el segundo acusado.

Los dos sospechosos niegan los cargos, según informa el canal público Thai PBS.

El monje, de 65 años, fundó en 1992 el templo donde actualmente se estima que son acogidas unas 2.000 personas con VIH, entre ellos pacientes que desarrollaron Sida, una labor por la que el religioso ganó una considerable fama e influencia.

Como otros centros budistas del país, el templo de Lopburi se financia en gran medida a través de las donaciones en efectivo y transferencias bancarias realizadas por creyentes.

El caso parte de una denuncia presentada en marzo por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del templo, según indica la cadena pública Thai PBS.

La investigación policial sostiene que ‘Mor Bee’ retiraba de manera habitual fondos de entre 100.000 y 1 millón de bat (entre 3.000 y 30.000 dólares o 2.600 o 26.000 euros) que supuestamente eran entregados al monje.

Los monjes budistas, religión que profesan más del 90 % de los tailandeses, mantienen una importante influencia en la sociedad, a pesar de que en los últimos años han surgido varios escándalos asociados a bonzos y templos.

En julio, la Policía detuvo a una mujer por supuestamente extorsionar a una decena de monjes con fotos y vídeos de contenido sexual donde aparecían los monjes budistas, obligados a guardar voto de celibato. EFE

ht-nc/pav/jgb

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR