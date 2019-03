Lucerne festivities mark the start of Swiss carnival season

Lucerna inicia con la época de carnavales en Suiza 28 de febrero de 2019 - 17:30 Las festividades carnavalescas inician en algunas regiones de mayoría católica. En Lucerna ha sido el caso este jueves a las 5 de la mañana. El ‘Fasnacht’, como se le llama el carnaval en la región de habla germana, inicia en la madrugada y acuden a la fiesta unas 15 000 personas. Esta vez el tiempo soleado acompaña el ambiente de fiesta en las calles de esta ciudad suiza. Eeta festividad que comienza el jueves antes del 'Miércoles de Ceniza', es el egundo más grande después del de Basilea en el país alpino. En Basilea la fiesta iniciará el 11 de marzo.