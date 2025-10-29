Adidas cae un 10,4 % en bolsa tras comentarios cautelosos sobre las ventas en EE.UU.

(Añade la caída de la cotización al cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort y añade datos)

Fráncfort (Alemania), 29 oct (EFE).- El fabricante de artículos deportivos Adidas cayó este miércoles un 10,4 % en la Bolsa de Fráncfort después de realizar comentarios cautelosos sobre las ventas en Estados Unidos y pese a que los resultados del tercer trimestre fueron buenos.

Adidas perdió un 10,4 %, hasta 165,25 euros, al cierre de la negociación, después de que su consejero delegado, Bjoern Gulden, se mostrara cauteloso respecto a las ventas en EE.UU. durante la conferencia telefónica de presentación de los resultados del tercer trimestre, que fueron buenos porque ha reducido los costes de los aranceles.

Gulden dijo que los comerciantes minoristas en Estados Unidos son cautelosos con sus pedidos.

Adidas obtuvo hasta septiembre un beneficio neto atribuido de 1.259 millones de euros, un 56,7 % más que un año antes, gracias al aumento de las ventas.

La facturación en el mismo período subió un 5,7 % interanual, hasta 18.735 millones de euros.

Las ventas subieron en los nueve primeros meses del ejercicio en todas las regiones, pero sobre todo en Europa (9 %), China (4 %) y Latinoamérica (6 %).

Las ventas de calzado deportivo mejoraron un 4 % y las de ropa subieron un 10 %.

Asimismo, el beneficio operativo aumentó en el mismo periodo un 47,9 %, hasta 1.892 millones de euros, lo que refleja una mejora del margen de rentabilidad operativa hasta el 10,1 % (7,2 % un año antes).

Gulden se mostró muy orgulloso de estos resultados y destacó el crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre del 12 % de la marca Adidas, que impulsó la mejora del volumen de negocios hasta 6.630 millones de euros, cifra récord en un trimestre.

Sin embargo, reconoció que el entorno es volátil con el aumento de los aranceles en EE.UU. y la incertidumbre entre los comerciantes minoristas y consumidores de todo el mundo.

La compañía tuvo un impacto negativo significativo en el tercer trimestre por los tipos de cambio y la hiperinflación.

Adidas revisó hace una semana al alza sus pronósticos de beneficio operativo y facturación durante 2025, después de que las cifras de volumen de negocios del tercer trimestre fueran mejores de lo previsto y de lograr reducir los costes de los aranceles adicionales en EE.UU..

La compañía anticipa unos costes de los aranceles de 120 millones de euros este año, por debajo de los 200 millones de euros previstos anteriormente.

Ahora pronostica en 2025 un beneficio operativo de unos 2.000 millones de euros (frente a la previsión anterior de entre 1.700 y 1.800 millones de euros).

Gulden se mostró optimista respecto al ejercicio 2026 gracias al impulso de las ventas con eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo, y la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. EFE

