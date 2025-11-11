Adivinar profesiones desde una escalera, el viral ‘tiktoker’ llega a la Web Summit Lisboa

Lisboa, 11 nov (EFE).- Un círculo de gente rodea una escalera que parece fuera de lugar en medio de una de las ferias tecnológicas más grandes del mundo, la Web Summit de Lisboa, con decenas de asistentes que esperan para subirse y que el viral creador de contenido Max Klymenko adivine sus profesiones.

Conocido como ‘Career Ladder Guy’, es una sensación en TikTok, donde acumula 14 millones de seguidores, y su serie es «el programa no animado más popular del mundo», en palabras de Klymenko, quien en una entrevista con EFE rememora los comienzos de esta lucrativa idea.

«La verdad es que me costó mucho encontrar trabajo cuando me mudé al Reino Unido; para mí las opciones profesionales han sido un tema delicado durante mucho tiempo y quería tener un programa en el que los jóvenes, o los no tan jóvenes, pudieran explorar diferentes opciones y ver los trabajos de personas con diferentes apariencias, voces y comportamientos», explicó.

Desde entonces, entrevista a gente de todo tipo, incluidos líderes mundiales y políticos, porque parte de su misión es «intentar restaurar la fe en la democracia, el derecho internacional y ese tipo de cosas».

«Tengo una gran audiencia de hombres jóvenes que simplemente no creen en el sistema, que no confían en él y piensan que todo el mundo es corrupto; y muchas personas lo son, sin duda». Por eso, parte de su objetivo es ser una fuente de información para aquellos que ya no se fían tanto de los medios tradicionales.

De hecho, subirse a una escalera llegó ante la necesidad de interactuar con las personas de pie, evitando seguir el formato de entrevista al uso donde los involucrados mantienen una conversación sentados. Aunque agregó que los medios tradicionales siguen siendo «su primera fuente» de información sobre noticias.

«Creo que, de todas las cosas que pueden hacerse virales, esta es la más gratificante, agradable, familiar y positiva», celebró el ‘tiktoker’ ucraniano y británico, quien adelantó que para 2026 está preparando una gira europea con la que espera llegar a todos los países comunitarios, entre ellos España, y volver a Portugal.

En la Web Summit no tiene el trabajo fácil, aunque la mayoría de los asistentes trabajen en el sector tecnológico.

Una de las personas a las que ha subido en Lisboa a la escalera, que usa como plataforma para «inspirar», es una chica que «está trabajando en una solución para que los dolores menstruales sean más llevaderos y fáciles de soportar mediante electroestimulación en una parte del cerebro».

«Tenemos a mucha gente que se ha auto seleccionado porque saben que su trabajo inspirará a otras personas», continuó, y agregó que tienen «cuidado» porque hay «gente que solo quiere promocionarse a sí misma».

De todos los trabajos curiosos o peculiares que ha escuchado en los años que lleva subiéndose a la escalera destaca uno que ni habiéndolo visto con sus propios ojos cree que pueda ser real: un microescultor que llegó a hacer un busto de Shakeaspeare dentro de un cabello humano.

Sobre la inteligencia artificial (IA), uno de los principales temas en discusión en la Web Summit, Klymenko se mostró confiado en que «el entretenimiento será el último sector en automatizarse» porque a la gente «le sigue gustando ver a humanos para entretenerse».

«Creo que algunas de las preocupaciones en torno a la IA son legítimas y es definitivamente algo que deberíamos vigilar muy de cerca, pero, al mismo tiempo, creo que la gente subestima cuántas cosas y cuántas vidas ha salvado la IA hasta ahora», concluyó. EFE

