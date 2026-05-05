Administración Trump estudia someter a revisión los modelos de IA antes de su lanzamiento

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Nueva York, 5 may (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está debatiendo la posibilidad de someter a revisión los modelos de inteligencia artificial (IA) antes de que se pongan a disposición del público, según The New York Times.

De acuerdo con fuentes oficiales y personas conocedoras de las deliberaciones citadas el lunes por el rotativo, el Gobierno de EE. UU. estudia una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo sobre IA.

Este organismo reuniría a ejecutivos del sector tecnológico y funcionarios gubernamentales para examinar posibles procedimientos de supervisión, incluido un proceso formal de revisión estatal para los nuevos modelos.

Funcionarios de la Casa Blanca ya habrían trasladado estos planes a directivos de empresas líderes como Google, OpenAI y Anthropic en reuniones celebradas la semana pasada.

Hasta ahora, la Administración de Trump había defendido un enfoque de no intervención para dar vía libre a Silicon Valley en el desarrollo de esta vanguardista tecnología para así ganar a China en la carrera de la IA.

Un factor determinante en este cambio de postura habría sido el reciente anuncio de la empresa Anthropic sobre su modelo de ciberseguridad Mythos, un programa que la propia compañía decidió no lanzarlo al público -pero sí a un grupo de empresas americanas- debido a su extrema capacidad para identificar vulnerabilidades críticas en software, lo que podría desencadenar una crisis de ciberseguridad.

Este giro coincide también con una reestructuración en la política tecnológica de la Casa Blanca tras la salida en marzo de David Sacks, conocido como el «zar de la IA».

Ahora, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han asumido un papel protagonista en la definición de la política de IA. EFE

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