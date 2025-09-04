Aerolíneas de bajo coste reafirman su apuesta por España tras el repliegue de Ryanair

Madrid, 4 sep (EFE).- Aerolíneas de bajo coste como Volotea, Wizz Air e Iberia Express reafirmaron este jueves su apuesta por España después del anuncio de Ryanair de que suprimirá un millón de plazas en aeropuertos medianos porque considera elevadas las tasas que cobra el gestor aeroportuario español, Aena.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió este jueves en el Congreso que Ryanair se va a mantener en España e incluso va a aumentar plazas, porque gana dinero en este mercado, y criticó que la aerolínea irlandesa pretende «chantajear» al Gobierno.

Esta aerolínea anunció ayer miércoles un recorte de un millón de plazas en los aeropuertos regionales españoles, el cierre de su base en Santiago de Compostela (noroeste) y la suspensión de vuelos a Vigo (noroeste) y Tenerife Norte (Islas Canarias, Atlántico) desde el 1 de enero porque cree que las tarifas de Aena (que subirán 0,68 euros por pasajero, hasta 11,03 euros a partir de marzo) son «excesivas y poco competitivas».

Después de ese anuncio, Iberia Express, filiar de Iberia, anunció este jueves que ha programado 116 vuelos adicionales para la temporada de invierno en sus rutas con las Islas Canarias, con casi 30.000 plazas más y 153 cambios a aviones de mayor capacidad.

Por otra parte, fuentes de la española Volotea explicaron a EFE que la aerolínea, que vuela sobre todo a ciudades medianas europeas, está abierta a explorar nuevas oportunidades en las rutas que dejará Ryanair siempre que encaje en su modelo de negocio, centrado en el sur de Europa y en aeropuertos en los que ya opera.

En 2025 esa aerolínea ofrecerá en España 3,6 millones de asientos, un 10 % más en comparación con 2024 y un 149 % más que en 2019, antes de la pandemia.

La húngara Wizz Air también comunicó este jueves que sigue ampliando su capacidad en España, con 40 nuevas rutas en esta temporada de invierno (hasta marzo de 2026) desde 16 aeropuertos y 10 millones de asientos en el año.

Asimismo, sigue reforzando su presencia en las Islas Canarias. EFE

