The Swiss voice in the world since 1935

Aeropuerto de Santiago abre nuevo terminal y capacidad sube a 20 millones de viajes al año

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- El gobierno chileno inauguró este miércoles el nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago, última fase de un proyecto de modernización que implicó una inversión de 60 millones de dólares y aumentó la capacidad del recinto para atender a 20 millones de pasajeros al año.

«Con esto damos término al proceso de renovación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, con nuevo terminal internacional que se entregó en 2022, y ahora con este terminal nacional remodelado con los más altos estándares de infraestructura aeroportuaria», dijo la ministra chilena de Obras Públicas, Jessica López.

El proyecto, finalizado tras más de dos años de obras, cuenta con 104 counters, 50 módulos de check-in, 12 cintas de equipaje y 49 locales comerciales, duplicando la capacidad operativa del edificio original.

“Son muchas las personas que se verán beneficiadas con la inauguración de estas obras, personas que viajan por trabajo cada día hacia las regiones de Chile, en particular hacia el norte, y todos merecen un mejor servicio que mejora su calidad de vida», destacó la ministra.

Las obras contemplaron además el aumento de 22 a 39 puertas de embarque, la habilitación de una segunda zona de embarque oriente, nuevas máquinas de control y conexiones para vuelos nacionales o internacionales que permitirán mayor flexibilidad operacional a las aerolíneas.

El gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude, destacó la entrega del nuevo terminal como un «hito» que proyecta a estas instalaciones «como una plataforma sólida de conectividad dentro del país».

En su última Cuenta Pública de junio pasado, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la construcción de la nueva Línea A en la red de metro, rama de transporte que contará con trenes de última tecnología y en 2032 llegará al aeropuerto de la capital. EFE

ssb/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR