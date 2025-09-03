Aeropuerto de Santiago abre nuevo terminal y capacidad sube a 20 millones de viajes al año

Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- El gobierno chileno inauguró este miércoles el nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago, última fase de un proyecto de modernización que implicó una inversión de 60 millones de dólares y aumentó la capacidad del recinto para atender a 20 millones de pasajeros al año.

«Con esto damos término al proceso de renovación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, con nuevo terminal internacional que se entregó en 2022, y ahora con este terminal nacional remodelado con los más altos estándares de infraestructura aeroportuaria», dijo la ministra chilena de Obras Públicas, Jessica López.

El proyecto, finalizado tras más de dos años de obras, cuenta con 104 counters, 50 módulos de check-in, 12 cintas de equipaje y 49 locales comerciales, duplicando la capacidad operativa del edificio original.

“Son muchas las personas que se verán beneficiadas con la inauguración de estas obras, personas que viajan por trabajo cada día hacia las regiones de Chile, en particular hacia el norte, y todos merecen un mejor servicio que mejora su calidad de vida», destacó la ministra.

Las obras contemplaron además el aumento de 22 a 39 puertas de embarque, la habilitación de una segunda zona de embarque oriente, nuevas máquinas de control y conexiones para vuelos nacionales o internacionales que permitirán mayor flexibilidad operacional a las aerolíneas.

El gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude, destacó la entrega del nuevo terminal como un «hito» que proyecta a estas instalaciones «como una plataforma sólida de conectividad dentro del país».

En su última Cuenta Pública de junio pasado, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la construcción de la nueva Línea A en la red de metro, rama de transporte que contará con trenes de última tecnología y en 2032 llegará al aeropuerto de la capital. EFE

