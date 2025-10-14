Aeropuertos de Bélgica afectados por gran jornada de protesta contra reformas del Gobierno

2 minutos

Bruselas, 14 oct (EFE).- Los aeropuertos de Bruselas y Charleroi verán muy reducida su actividad este martes como consecuencia de una jornada de protestas sindicales y huelgas ante las reformas de las pensiones, del seguro de desempleo y de otros derechos sociales que planea el Gobierno de Bélgica, contra las que se manifestarán miles de personas en la capital.

Ningún vuelo despegará hoy del aeropuerto de Bruselas-Zaventem, que ha avisado de que la movilización afectará también a las llegadas, mientras que el de Charleroi, al sur de la capital, también anticipa grandes perturbaciones en el servicio.

Se esperan también perturbaciones en sectores como el transporte público o la recogida de basura pero, en principio, no en el transporte ferroviario.

Los tres mayores sindicatos de Bélgica, CSC, FGTB y CGSLB, han convocado una manifestación en el centro de Bruselas a partir de las 10.00 hora local a la que se espera acudan miles de personas, por lo que la Policía ha recomendado no desplazarse en coche hasta la capital.

Los sindicatos esperan que unas 100.000 personas participen en la manifestación.

Las fuerzas de seguridad informaron de que varias personas fueron arrestadas en la mañana del martes por causar destrozos e incendiar objetos en la carretera de circunvalación de Bruselas, lo que ha provocado atascos de tráfico.

Se trata de la mayor demostración de fuerza de los sindicatos tras meses de protestas contra las reformas del Ejecutivo de coalición que lidera el nacionalista flamenco Bart de Wever, al que los gremios acusan de intentar que los asalariados trabajen más tiempo y en peores condiciones.

Se espera que se sumen a la manifestación organizaciones pacifistas y ecologistas, así como colectivos de funcionarios afectados por las reformas, como los maestros. EFE

jaf/rja/ah