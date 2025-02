Agenda informativa de EFE Internacional del 11 al 17 de febrero

Kiev/Moscú/Otras capitales – Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

Jerusalén/Otras capitales – Seguimiento del alto el fuego en Gaza y sus derivadas (cobertura diaria)

Washington/Otras capitales – Primeros días de Donald Trump como presidente de EEUU por segunda vez y sus derivadas (cobertura diaria)

Martes, 11 de febrero de 2025

París – FRANCIA EEUU – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el marco de la Cumbre sobre la Inteligencia Artificial (IA).

Berlín – ALEMANIA ELECCIONES – El canciller alemán y candidato a repetir en el cargo por parte del Partido Socialdemócrata (SPD), Olaf Scholz, pronuncia un discurso en la Cámara Baja, en lo que será la última sesión de la Legislatura antes de su disolución previa a las elecciones generales del próximo día 23.

Estrasburgo (Francia) – UE EEUU – El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la nueva era comercial que se abre con la llegada de Trump a la Casa Blanca y la necesidad de elegir entre una cooperación multilateral o una guerra de aranceles.

Washington.- EEUU JORDANIA.- El rey jordano, Abdalá II, se reúne hoy con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca en medio de la propuesta del líder norteamericano de desplazar a los gazatíes a Jordania y Egipto.

Marsella (Franca).- FRANCIA INDIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro indio, Narendra Modi, realizan una visita de dos días a la ciudad francesa de Marsella.

Beirut.- LÍBANO GOBIERNO.- Se celebra la primera sesión del nuevo Consejo de Ministros del Líbano -conformado por 24 carteras- tras la formación del Gobierno encabezado por el primer ministro Nawaf Salam

París.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Cumbre para la acción sobre la inteligencia artificial con participación de jefes de Estado y de Gobierno, dirigentes de organizaciones internacionales, de empresas del sector, universitarios, investigadores y ONG, organizada por Francia.

Estrasburgo (Francia).- UCRANIA GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la continuación del apoyo incondicional de la UE a Ucrania ante la agresión rusa cuando están a punto de cumplirse tres años del inicio de la invasión

Chautauqua (EEUU) – SALMAN RUSHDIE – Segunda jornada del juicio contra Hadi Matar por el intento de asesinato del escritor Salman Rushdie, a quien dejó tuerto en un suceso del que el autor de origen indio escribió en la novela «Knife» («Cuchillo» en su edición española).

Berlín – CORRUPCIÓN INFORME – La organización Transparencia Internacional (TI) publica su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual, que incluye análisis sobre la lucha contra la corrupción en 180 Estados y territorios, incluidos en América Latina y Europa.

Ciudad de México – MÉXICO SEGURIDAD – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta un informe de seguridad sobre el primer cuatrimestre de su Gobierno tras la promesa que hizo al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar la frontera y combatir el narcotráfico.

Europa

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato conservador a canciller, Friedrich Merz, hace campaña en Berlín.

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag celebra el último pleno de la legislatura, para el que está previsto un debate sobre la situación en Alemania en el que intervendrán los principales candidatos de cara a las elecciones del 23 de febrero.

Varsovia.- UE DESARROLLO.- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, explica en rueda de prensa las conclusiones del Consejo Informal de ministros de Desarrollo de la UE que se reunió la víspera y este martes en Varsovia.

Estrasburgo (Francia).- UE PESCA.- El Parlamento Europeo vota un acuerdo de pesca entre la UE y Cabo Verde que beneficia a flota española

Estocolmo.- SUECIA TIROTEO.- El Gobierno sueco convoca un minuto de silencio a nivel nacional por las víctimas del tiroteo de Örebro, el peor de la historia del país.

París.- OCDE BIENESTAR.- La OCDE publica estadísticas sobre crecimiento y bienestar económico.

Moscú.- RUSIA LENGUA.- La Duma rusa (Cámara de diputados) debate en primera lectura proyecto de ley para la defensa de la lengua rusa de extranjerismos. (Texto)

Berlín.- DEUTSCHE BÖRSE RESULTADOS.- El gestor bursátil Deutsche Börse, responsable de la Bolsa de Fráncfort, publica sus resultados preliminares correspondientes al año 2024

París.- FRANCIA VINO.- La Federación de Exportadores de Vinos y Licores de Francia (FEVS) presenta los resultados de las exportaciones en 2024.

París.- KERING RESULTADOS.- El grupo de lujo Kering publica sus resultados anuales de 2024.

Londres.- BP RESULTADOS.- La petrolera BP divulga sus resultados anuales correspondientes a 2024.

Ginebra.- VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.- La Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) hace un demostración de un camión, una furgoneta y una bicicleta de carga eléctricas más la infraestructura de recarga rápida.

Roma.- UNICREDIT RESULTADOS.- El banco italiano Unicredit da a conocer sus resultados anuales de 2024

París.- FRANCIA DESEMPLEO.- Se publican los datos del desempleo en el cuarto trimestre de 2024.

Madrid.- FLAMENCO EE.UU.- Presentación del 24 Flamenco Festival Nueva York, que estará dedicado a Granada y a Federico García Lorca.

Lisboa.- GUÍA REPSOL.- La Entidad Regional de Turismo del Alentejo y Ribatejo, el Ayuntamiento de Santarém y la Guía Repsol convocan una rueda de prensa en Lisboa.

Londres.- R.UNIDO CULTURA.- Más de 500 objetos, entre pinturas, piezas textiles y otras obras de arte se exhiben en la Saatchi Gallery, en una muestra que revela la forma en la que varios artistas, entre ellos el español Pedro Almodóvar, reflejan el mundo de las flores en la cultura contemporánea.

América

Asunción.- PARAGUAY JUSTICIA.- Activistas y representantes de organizaciones sociales y partidos políticos convocan a un mitin después de las denuncias sobre presunta corrupción que han sacudido el poder Judicial en Paraguay.

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Entrevista con el analista político León Valencia acerca de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparece ante el comité de Banca del Senado para dar su testimonio sobre su informe semestral de política monetaria.

Nueva York.- COCA-COLA RESULTADOS.- El gigante de los refrescos y los ‘snacks’ Coca-Cola publica su resultados del ejercicio fiscal 2024.

Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga el crecimiento de la producción industrial de 2024 tras una subida del 1 % en los primeros tres trimestres. (Texto)

Ciudad de México – AMÉRICA MÓVIL RESULTADOS. América Móvil, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, publica sus resultados de 2024 tras triplicar sus ganancias en el tercer trimestre. (texto)

Ciudad de México – MÉXICO TURISMO – El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de turismo internacional de diciembre y el Gobierno mexicano los de todo el año. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafe), mayor abastecedor mundial del grano, divulga el volumen y el valor de los embarques en enero.

Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en enero. (Texto)

Nueva York.- BOTÁNICO MÉXICO.- El Jardín Botánico de Nueva York presenta su exposición anual de orquídeas, que en su 22 edición está inspirada en el Modernismo Mexicano.

Nueva York.- EEUU MODA.- La Semana de la Moda de Nueva York llega a su fin con los desfiles de la veterana diseñadora Norma Kamali y otros abanderados del ‘Made in USA’, como Michael Kors y Thom Browne.

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ESPAÑA.- El cantante dominicano Juan Luis Guerra recibe en la embajada de España la Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica.

Asia y Oceanía

Brisbane (Australia).- AUSTRALIA JUSTICIA.- El Tribunal Supremo de Queensland celebra una vista para pronunciar las condenas contra 14 miembros de un grupo religioso hallados culpables del homicidio involuntario de una niña diabética de 8 años.

Kuala Lumpur.- MALASIA TURQUÍA.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en el segundo y último día de su visita oficial a este país del Sudeste Asiático.

MANILA.- FILIPINAS ELECCIONES.- Arranca la campaña electoral de las elecciones a medio mandato en Filipinas, vistas como un referéndum a la gestión del presidente, Ferdinand Marcos Jr.

Manila.- FILIPINAS CAMBOYA.- El primer ministro de Camboya, Hun Manet, se reúne con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en su primera visita oficial al archipiélago.

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- El director del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano, Cho Tae-yong, testifica en la séptima vista del juicio ante el Tribunal Constitucional para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial, será o no definitiva.

África

Rabat.- MARRUECOS CORRUPCIÓN.- La Asociación Transparency Marruecos presenta el indice anual de percepción de la corrupción de 2024.

Miércoles, 12 de enero

París – UCRANIA GUERRA- Los responsables de Exteriores de Francia, Alemania, España, Polonia, Italia y la Unión Europea se reúnen para estudiar la situación diplomática en la guerra de Ucrania en una reunión organizada por el Gobierno francés.

Bruselas – UE CANADÁ – El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúne en Bruselas con los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para discutir el refuerzo de la seguridad transatlántica, proteger el multilateralismo y seguir apoyando a Ucrania frente a la invasión rusa.

Bruselas – OTAN DEFENSA – El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros de Defensa de la Alianza, la primera tras la vuelta al poder de Donald Trump en Estados Unidos.

Londres.- INFORME DEFENSA.- El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) presenta el ‘Military Balance’, su informe anual sobre la situación geopolítica y capacidades de defensa a nivel mundial.

Atenas.- GRECIA PRESIDENCIA.- El Parlamento griego celebra una cuarta votación para elegir al nuevo presidente de Grecia, en la que se espera que el aspirante oficialista, Konstantinos Tasulas, reciba, tras tres intentos fallidos, los votos necesarios para convertirse en el nuevo jefe de Estado del país.

Nueva York.- CPJ INFORME.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) publica su informe anual sobre periodistas asesinados en todo el mundo durante 2024, un año en el que, según la organización, «los conflictos armados, las bandas criminales y los disturbios civiles han alcanzado nuevas cotas».

Europa

Varsovia.- ESPAÑA POLONIA.- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en un encuentro empresarial hispano-polaco en Varsovia centrado en oportunidades de los sectores ferroviario, energías renovables y aeroespacial en Polonia.

Estrasburgo (Francia).- UE NICARAGUA.- El Parlamento Europeo debate sobre la represión del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua contra los defensores de derechos humanos, oponentes políticos y comunidades religiosas.

Estrasburgo (Francia).- UE EEUU.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, la OMS y la suspensión de su ayuda a la cooperación y desarrollo.

Estrasburgo (Francia).- UE EXTREMA DERECHA.- El Parlamento Europeo debate sobre la cooperación entre los conservadores y la extrema derecha y si supone una amenaza para la competitividad en la UE.

Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe especial sobre la «Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa».

París.- TEDH MIGRANTES.- Audiencias del Tribunal de Estrasburgo sobre las demandas de diferentes grupos migrantes afganos, iraquíes y cubanos que intentaron entrar de forma irregular, respectivamente a Polonia, Letonia y Lituania desde Bielorrusia en 2021 y 2022.

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo.

París.- ATR RESULTADOS.- El fabricante de aviones turbohélices ATR, filial de Airbus y del italiano Leonardo, presenta sus resultados anuales de 2024.

Bruselas.- AHOLD RESULTADOS.- El grupo de distribución Ahold Delhaize presenta sus resultados empresariales correspondientes al último trimestre y del conjunto del año 2024

Bruselas.- ABN AMRO RESULTADOS.- El banco neerlandés ABN Amro presenta sus resultados empresariales correspondientes al último trimestre y conjunto del año 2024

Bruselas.- HEINEKEN RESULTADOS.- La cervecera Heineken presenta sus resultados empresariales correspondientes al conjunto del año 2024

Berlín.- SIEMENS ENERGY RESULTADOS.- Siemens Energy publica los datos completos del primer trimestre de su año fiscal 2025, entre ellos los de su filial española, Siemens Gamesa.

América

Washington.- EEUU GOBIERNO.- El subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense encargado de supervisar las premisas del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) lleva a cabo la primera audiencia de la denominada «guerra contra el despilfarro».

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- El hondureño Erick Yojan López Miralda se presenta a su segunda audiencia ante un juez para la evacuación de pruebas relacionadas con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de fentanilo.

La Paz.- BOLIVIA CÓMIC.- La Asociación Boliviana de Creadores de historias presenta la Historia de las Historietas en el país andino del año 1900 al 2023, con una investigación realizada por Reynaldo Gonzáles, que rescata los hitos y publicaciones que marcaron la historia de este arte.

Washington – EEUU INFLACIÓN – La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de enero.

Lima.- PERÚ CIENCIA.- Expertas científicas conversan en Lima sobre la realidad de las mujeres que hacen ciencia en Perú como parte de un encuentro organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros organismos.

Lima.- EMPLEO A. LATINA.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta su informe «Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe».

Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno divulga el crecimiento del sector servicios de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2024.

Asia

Prayagraj.- INDIA HINDUISMO.- En la ciudad india de Prayagraj, el Kumbh Mela, antigua y monumental congregación religiosa, marca su cuarta fecha más sagrada para el baño ritual en las aguas de sus ríos legendarios.

Pekín.- CHINA AÑO NUEVO.- China celebra el Festival de los Faroles con llamativos farolillos de color rojo, llamados «huadeng», con el que se cierran dos semanas de festejos por la llegada del Año Nuevo lunar

Tokio.- SOFTBANK RESULTADOS.- El gigante tecnológico Softbank presenta sus resultados correspondientes a octubre-diciembre, tercer trimestre del año fiscal nipón.

África

Arusha.- RD CONGO CONFLICTO.- Audiencia en el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el conflicto en el este de la República Democrática del Congo para abordar las supuestas agresiones de la vecina Ruanda contra ese país.

Jueves, 13 de febrero

Bruselas – OTAN DEFENSA – Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas por primera vez desde que el republicano Donald Trump volvió a la Casa Blanca, con el reto de mantener el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

Roma.- PAPA FISCALIDAD.- El papa Francisco abre un foro sobre justicia social y fiscalidad en el que también intervienen en remoto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los candidatos a la Cancillería por el bloque conservador, Friedrich Merz; los sociademócratas, Olaf Scholz; Los Verdes, Robert Habeck; y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, se someten en un formato de 140 minutos a las preguntas de los ciudadanos.

París – SIRIA TRANSICIÓN – París acoge una conferencia internacional sobre la transición política y la reconstrucción de Siria tras la caída del régimen de Bashar al Asad.

Beirut.- LÍBANO GOBIERNO.- El nuevo primer ministro designado del Líbano, Nawaf Salam, cumple un mes en el puesto con el logro de haber conformado un gobierno y evitado los bloqueos cruzados que tanto han marcado la política libanesa.

Berlín – CINE BERLINALE – Comienza la 75ª edición de la Berlinale con una rueda de prensa del jurado, presidido por Todd Haynes y la presentación del filme ‘Das Licht’ (La luz). del director alemán Tom Tykwer.

Nueva York.- YOUTUBE ANIVERSARIO.- La popular plataforma de vídeos YouTube cumple el 14 de febrero 20 años, dos décadas en la que la plataforma de vídeos ha conseguido cambiar tanto el sector audiovisual como el del entretenimiento.

Europa

París.- OCDE MINISTROS.- Foro de políticas sociales de la OCDE previa a la reunión ministerial de la organización copresidida por España y Portugal, con la participación de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz.

Estrasburgo (Francia).- UE MERCOSUR.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Estrasburgo (Francia).- UE INFRAESTRUCTURA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre las amenazas a la soberanía europea a través de dependencias estratégicas en infraestructura de comunicaciones.

Estrasburgo.- UE NICARAGUA.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la represión del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua contra los defensores de derechos humanos, oponentes políticos y comunidades religiosas.

Moscú.- RUSIA TAYIKISTÁN.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo de Tayikistán, Sirojiddin Muhriddin.

Bruselas.- UE BANCO POPULAR.- Conclusiones de una Abogada General del TJUE en un asunto prejudicial español remitido por el Tribunal Supremo y relacionado con la disolución del Banco Popular (asunto C-687/23 Banco Santander (Resolución bancaria del Banco Popular III)).

París.- EURONEXT RESULTADOS.- Euronext, operador de las bolsas de París, Amsterdam, Milán, Bruselas, Oslo, Dublín y Lisboa, presenta sus resultados anuales de 2024.

Bruselas.- KBC RESULTADOS.- El banco belga KBC publica sus resultados de 2024.

París.- ORANGE RESULTADOS.- El operador francés de telecomunicaciones Orange publica sus resultados anuales de 2024.

París.- PERNOD RICARD RESULTADOS.- El grupo francés de bebidas y licores Pernod Ricard publica sus resultados del primer semestre de su ejercicio contable 2024-2025.

Berlín.- COMMERZBANK RESULTADOS.- El banco alemán Commerzbank publica sus resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Londres.- BARCLAYS RESULTADOS.- El banco británico Barclays divulga sus resultados correspondientes al año 2024.

París.- FRANCIA ELECTRICIDAD.- El gestor francés de las redes eléctricas RTE presenta su plan estratégico para el desarrollo de sus infraestructuras en el horizonte de 2040.

París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica sus estadísticas sobre el desempleo en sus países miembros.

París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación correspondiente a enero. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina Nacional de Estadísticas difunde su estimación de crecimiento para diciembre de 2024 y el último trimestre del año pasado.

Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE en el mes de diciembre

Bruselas.- KBC RESULTADOS.- El banco belga KBC publica sus resultados empresariales del cuarto trimestre de 2024.

Londres.- R.UNIDO CULTURA.- El artista español Manolo Valdés presenta en la Opera Gallery de Londres su exposición ‘The Library’, una muestra individual de pinturas y nuevas esculturas de técnica mixta.

América

Sao Paulo.- VENEZUELA CRISIS.- La líder opositora venezolana María Corina Machado participa de forma telemática en una conferancia sobre «la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro», organizada por la Fundación del expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso.

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- Inicia el juicio contra el expresidente de Bolivia Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) por unas declaraciones suyas relacionadas a un caso de corrupción que se conoció en enero de 2009, a raíz del asesinato de Jorge O´Connor D’Arlach.

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a enero de 2025.

Tegucigalpa.- CENTROAMÉRICA DEMOCRACIA.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) presentan el proyecto «Mejorando la resiliencia de la democracia» en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Lima.- PERÚ TIPOS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, al aprobar el Programa Monetario del segundo mes de 2025.

Brasilia.- BRASIL RENOVABLES.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), Francesco La Camera, se reúne con el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, en el inicio de una visita a Brasil.

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2024. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL MÚSICA.- Shakira ofrece en Sao Paulo el segundo concierto de la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres No Lloran World Tour.

Asia

Tokio – NISSAN RESULTADOS – El fabricante automotriz Nissan Motor presenta sus resultados correspondientes a octubre-diciembre, tercer trimestre del año fiscal nipón.

Tokio – HONDA NISSAN – Los fabricantes nipones de vehículos Honda y Nissan tienen previsto anunciar este jueves el estado de sus negociaciones para fusionarse, después de que los medios nipones adelantaran que no han logrado llegar a un acuerdo.

Tokio.- SONY RESULTADOS.- La multinacional nipona de tecnología y entretenimiento Sony presenta sus resultados correspondientes a octubre-diciembre, tercer trimestre del año fiscal nipón.

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- El asesor nacional de seguridad surcoreano, Shin Won-sik, testifica en la octava vista del juicio ante el Tribunal Constitucional para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial, será o no definitiva.

África

Rabat.- MARRUECOS EXPOSICIÓN.- Exposición de instrumentos de música de Al Andalus en el marco del festival de música marroquí-andalusí.

Argel.- ARGELIA FRANCIA.- La conferencia “Explosiones nucleares francesas en Argelia: un crimen contra la humanidad y el medio ambiente” analiza las consecuencias de estos ensayos que comenzaron hace 65 años.

Viernes, 14 de febrero

Múnich – CONFERENCIA SEGURIDAD – El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inaugura la Conferencia de Seguridad de Múnich., en la que prticia, entre otros, el viceprsidente de EE.UU., JD Vance.

Beirut.- LÍBANO HARIRI.- Se cumplen 20 años del asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri en un atentado en Beirut, que derivó en una grave crisis política, protestas masivas y la eventual retirada de las tropas sirias tras cerca de tres décadas en el Líbano.

Salvador (Brasil).- ESPAÑA BUQUE ESCUELA.- El Buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano realiza en la ciudad brasileña de Salvador su primera escala fuera de España en su nuevo viaje de instrucción, con la princesa de Asturias, Leonor, como parte de la dotación de guardiamarinas.

Berlín – CINE BERLINALE – El director estadounidense James Mangold presenta en la sección Berlinale Especial el filme ‘A Complete Unknown’ o ‘ Un total desconocido’ sobre Bob Dylan, y la oscarizada actriz escocesa Tilda Swinton, Oso de Oro honorífico de la 75ª Berlinale, ofrece una rueda de prensa antes de la entrega del galardón.

Tokio.- SAN VALENTÍN.- El mole o la tarta de queso al estilo vasco son algunas de las alternativas exóticas que ofrecen los comercios nipones en lugar de los chocolates que habitualmente regalan las mujeres a los hombres por San Valentín en Japón y cuyos precios están por las nubes.

Europa

Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la segunda estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre de 2024 de la UE y la eurozona.

París.- HERMÈS RESULTADOS.- El grupo francés de lujo Hermès publica sus resultados anuales de 2024.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Rueda de prensa de la guionista británica Rebecca Lenkiewicz, que con su debut com directora, ‘Hot Milk’, compite por el Oso de Oro de la Berlinale.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Rueda de prensa del chino Huo Meng, que compitr en la Berlinale con ‘Living the Land’.

Moscú.- RUSIA PUSHKIN.- Se estrena en Rusia el musical «El profeta. La historia de Alexandr Pushkin», un filme del realizador ruso Félix Umárov inspirado en la vida del célebre poeta ruso.

Londres.- R.UNIDO ARTE.- La Galería de Arte Courtauld de Londres inaugura la exposición ‘Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection’, que incluye obras de los pintores españoles Francisco de Goya y Pablo Picasso y estará abierta hasta el 26 de mayo.

París.- FRANCIA ARTE.- El Museo Picasso de París presenta la exposición ‘El arte degenerado’, la primera muestra en Francia sobre el arte moderno en el nazismo. (

América

Belém (Brasil).- COP30 CLIMA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita las obras para la cumbre climática COP30, que se celebra en noviembre en Belém.

Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el resultado del Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente a diciembre de 2024.

Campinas (Brasil).- BRASIL RENOVABLES.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), Francesco La Camera, visita el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM) de Brasil.

Washington.- EEUU INDUSTRIA.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

África

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva sesión en el caso de narcotráfico conocido mediáticamente como «Caso de Escobar del Sáhara» en el que se juzga a un expresidente del club de fútbol Wydad y un expresidente del consejo de la región oriental.

Sábado, 15 de febrero

Múnich (Alemana).- CONFERENCIA SEGURIDAD.- Segunda jornada de la 61ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. (Hasta el día 16)

Adís Abeba.- UNIÓN AFRICANA CUMBRE.- La Unión Africana empieza la 38ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, que dura dos días y abordará los grandes desafíos del continente.

Salvador.- BRASIL ESPAÑA.- La princesa Leonor visita la ciudad brasileña de Salvador en la primera escala del XCVII crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, emblema de la Armada española, en el que viaja como parte de su formación militar.

Berlín – CINE BERLINALE – El surcoreano Bong Joon-ho, director de la oscarizada cinta ‘Párasitos’ (2019), presenta en la sección Especial de la Berlinale su filme ‘Mickey 17’, una película de ciencia ficción, mientras el mexicano Michel Franco hace lo propio con ‘Dreams’ o ‘Sueños’, que compite por el Oso de Oro a mejor película,

Montevideo – URUGUAY PARLAMENTO – Con la asunción de los senadores y los diputados electos el pasado año, comienza en Uruguay el Período Legislativo 2025-2030.

Moscú.- ABJASIA ELECCIONES.- La región separatista georgiana de Abjasia celebra elecciones presidenciales anticipadas.

Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- ‘Saturday Night Live’ , uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en EE.UU., celebra 50 años con un especial de tres horas en horario estelar

Perth (Australia).- KYLIE MINOGUE.- La legendaria estrella del pop australiana Kylie Minogue arranca con un concierto en la ciudad de Perth, oeste de Australia, la gira internacional «Tension», la mayor en casi una década

Berlín.- CINE BERLINALE.- El actor australiano Jacob Elordi protagoniza ‘The Narrow Road to the Deep North’, de Justin Kurzel, que se presenta este sábado en la Berlinale dentro de las proyecciones Special Gala.

Berlín.- CINE BERLINALE.- La directora francesa Léonor Serraille presenta en el festival de cine Berlinale su tercer largometraje, ‘Ari’, con el que compite por el Oso de Oro a la mejor película.

Domingo, 16 de febrero

Múnich (Alemania).- CONFERENCIA SEGURIDAD.- Tercera y última jornada de la 61ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Riad.- ECONOMÍAS EMERGENTES.- Arabia Saudí acoge la Conferencia de Al Ula para Economías de Mercado Emergentes, un evento de alto nivel de dos días, que reunirá a la directora general de FMI, así como responsables de Arabia Saudí, ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de mercados emergentes de África, Asia, América Latina, Europa y Oriente Medio.

Moscú.- RUSIA NAVALNI.- Se cumple un año de la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, de la que su familia y opositores responsabilizan al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los candidatos socialdemócrata y democristiano, Olaf Scholz y Friedrich Merz, y sus rivales ecologista y ultraderechista Robert Habeck y Alice Weidel se enfrentan en un debate televisivo en la cadena privada RTL antes de las elecciones del 23 de febrero.

Adís Abeba.- UNIÓN AFRICANA CUMBRE.- La Unión Africana clausura la 38ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, que aborda los grandes desafíos del continente.

Londres – PREMIOS BAFTA – Se celebra la ceremonia de entrega de la 78 edición de los premios BAFTA del cine británico.

Berlín -CINE BERLINALE – El director brasileño Gabriel Mascaro presenta en la 75ª edición del Festival de Cine Internacional Berlinale su filme ‘O último azul’, que compite por el Oso de Oro a la mejor película,

Samui (Tailandia).- WHITE LOTUS TAILANDIA.- La popular serie de HBO ‘The White Lotus’ estrena su tercera temporada, que en esta ocasión ubica la premiada trama de intriga en la paradisiaca isla tailandesa de Samui.

Pionyang.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Corea del Norte celebra la festividad del «Día de la estrella brillante», el aniversario del nacimiento de Kim Jong-Il, padre del actual líder.

Ciudad del Vaticano.- JUBILEO ARTISTAS.- El papa celebra la misa en ocasión del Jubileo de los Artistas. (Texto) (Foto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Los franceses Hélène Cattet y Bruno Forzani, compiten en la Berlinale con ‘Reflet dans un diamant mort’, un filme del que hablan en rueda de prensa. (Texto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- La guionista y realizadora suiza Petra Volpe y el guinista alemán Jan-Ole Gerster, presentan en sendas ruedas de prensa del Festival de Cine Berlinale sus filmes ‘Heldin’ (Heroína) y ‘Islands’ (Islas), que se proyectan en la sección Berlinale Especial.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se presenta ‘La Tour de Glace’, filme de la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic, protagonizada pr Marion Cotillard, que compite por el Oso de Oro en la Berlinale.

Lunes, 17 de febrero

Nueva York – EEUU MANGIONE- Luigi Mangione, imputado por el asesinato del CEO de la aseguradora médica UnitedHealthcare, comparece ante un juez federal en su primera vista tras su llegada a Nueva York a fines de diciembre.

Riad.- ECONOMIAS EMERGENTES.- Termina hoy la Conferencia de Al Ula para Economías de Mercado Emergentes, un evento de alto nivel de dos días, que reunirá en Arabia Saudí a la directora general de FMI, Kristalina Georgieva, así como responsables de Arabia Saudí, ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de mercados emergentes de África, Asia, América Latina, Europa y Oriente Medio. (Texto)

Berlín – CINE BERLINALE – La directora china Vivian Qu presenta en una rueda de prensa del Festival de Cine de Berlín su filme ‘Xiang fei de nv hai’ (‘Girs on Wire’), con el que aspira al Oso de Oro, en una jornada en la que también se verán ‘Was Marielle weiss’ (‘What Marielle Knows’), del alemán Frédéric Hambalek, y ‘If I had Legs I’d Kick You’, de la estadounidense Mary Bronstein.

Europa

Varsovia.- UE ASUNTOS GENERALES.- Varsovia acoge el Consejo informal de Asuntos Generales de la UE en el que habrá un intercambio de puntos de vista sobre las amenazas híbridas a las que se enfrentan los Estados miembros y los países que desean adherirse a la UE.

Roma.- PAPA JUBILEO.- El papa Francisco acude por primera vez a los estudios de Cinecittà, en Roma, donde se han rodado numerosas películas, para encontrar a los artistas y operadores culturales en ocasión de Jubileo dedicado al mundo de la Cultura.

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión del Eurogrupo. (Texto)

Lisboa.- GALP RESULTADOS.- La petrolera portuguesa Galp publica los resultados del cuatro trimestre de 2024. (Texto)

Luxemburgo.- UE COMERCIO.- Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de la UE de diciembre de 2024.

América

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- La Justicia hondureña decide si acepta o no la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el hondureño Teodoro Rodas Dubón, quien es reclamado por el tráfico de fentanilo.

Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el cuarto trimestre de 2024 y el acumulado del año.

Río de Janeiro.- NEOENERGIA RESULTADOS.- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña de la española Iberdrola, divulga sus resultados financieros en el último trimestre del año pasado y en el acumulado de 2024.

Río de Janeiro.- BRASIL RENOVABLES.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), Francesco La Camera, visita la petrolera brasileña Petrobras.

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en diciembre y en el acumulado de 2024 de la actividad económica de Brasil (IBC-Br), el índice que utiliza para anticipar la tendencia del PIB.

África

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- La política opositora tunecina Abir Moussi comparece ante el juez, tras la denuncia de una ONG, clasificada en un caso de difamación contra el presidente, Kais Said.

Benguerir (Marruecos).- MARRUECOS CIENCIA.- La Universidad Mohamed VI politécnica de Benguerir, en Marruecos, acoge la 5ª edición de la Semana de la Ciencia bajo el lema «Shaping the Future».

Asia y Oceanía

Brisbane (Australia).- AUSTRALIA JUSTICIA – El Tribunal de Magistrados de Brisbane continúa con el proceso en el que se acusa a una instagramer de torturar a su bebé para ganar seguidores y obtener donaciones, un caso que ha conmocionado al país Tribunal de Magistrados

