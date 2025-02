Agenda Informativa de EFE Internacional del 15 al 21 de febrero de 2025

26 minutos

Jerusalén/Gaza/Otras capitales.- Seguimiento del conflicto entre Israel y Palestina y sus derivadas (cobertura diaria)

Kiev/Moscú/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

sábado, 15 de febrero de 2025 —————————————————–

El Cairo.- ISRAEL PALESTINA.- Una delegación de diputados del Parlamento Europeo del grupo de Socialistas y Demócratas, y funcionarios del comité de Asuntos Exteriores de la cámara, encabezados por la española Iratxe García, visita el paso fronterizo de Rafah que une Egipto con la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA CINE.- La película de animación china ‘Ne Zha 2’ asalta este fin de semana los cines de Estados Unidos después de sumar más de 1.000 millones de dólares de recaudación y batir el récord de taquilla en su país de origen (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA PROTESTAS.- El movimiento de estudiantes de Serbia ha convocado para hoy, con motivo de la Fiesta Nacional de Serbia, una gran protesta contra el Gobierno en Kragujevac, a cien kilómetros al sur de Belgrado (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CONSTITUCIÓN.- Nicolás Maduro, investido para un tercer mandato en Venezuela tras su cuestionada reelección, presenta en el Parlamento -controlado por el chavismo- una propuesta para reformar la Constitución, vigente desde 1999. (Texto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA BOSNIA.- El líder serbobosnio, el secesionista Milorad Dodik, asiste el sábado con su homólogo serbio, Aleksandard Vucic, a la ceremonia oficial de la Fiesta Nacional de Serbia en Vojvodina (norte de Serbia).

Banka Luka.- SERBIA BOSNIA.- Serbia y la República Srpska, uno de los dos entes que componen Bosnia-Herzegovina, celebran conjuntamente el “Día de la Estatalidad”.

Adís Abeba.- UNIÓN AFRICANA CUMBRE.- La Unión Africana empieza la 38ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, que dura dos días y abordará los grandes desafíos del continente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Salvador.- BRASIL ESPAÑA.- La princesa Leonor visita la ciudad brasileña de Salvador en la primera escala del XCVII crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, emblema de la Armada española, en el que viaja como parte de su formación militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- ABJASIA ELECCIONES.- La región separatista georgiana de Abjasia celebra elecciones presidenciales anticipadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- ‘Saturday Night Live’, uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en EE.UU., celebra 50 años de entretenimiento y comedia con un especial de tres horas que se emitirá mañana en horario estelar.

Perth.- KYLIE MINOGUE.- La legendaria estrella del pop australiana Kylie Minogue arranca con un concierto en la ciudad de Perth, oeste de Australia, la gira internacional «Tension», la mayor en casi una década

Múnich.- CONFERENCIA SEGURIDAD.- La capital bávara acoge la 61ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. (Hasta el día 16) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Tiflis.- GEORGIA CRISIS.- La oposición georgiana convoca una nueva manifestación en Tiflis para demandar elecciones parlamentarias y la liberación de todos presos políticos. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA AMÉRICA.- Personajes y episodios de la segunda vuelta al mundo, una epopeya poco conocida que costó doce años, sin apenas supervivientes. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ARTE EXPOLIO.- De los mármoles del Partenón al Penacho de Moctezuma: las vitrinas de los museos de arte de Europa y Estados Unidos están llenos de obras de arte que han llegado allí tras su robo, en ocasiones, cometido hace siglos. Expertos y las nuevas corrientes museísticas abogan por su devolución. (Texto)

17:55h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El actor australiano Jacob Elordi protagoniza ‘The Narrow Road to the Deep North’, de Justin Kurzel, una historia de amor y de guerra que se presenta este sábado en la Berlinale dentro de las proyecciones Special Gala. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:50h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La directora francesa Léonor Serraille presenta en el festival de cine Berlinale su tercer largometraje, ‘Ari’, con el que compite por el Oso de Oro a la mejor película y que ofrece un estudio equilibrado y humano de un joven en una encrucijada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Rueda de prensa del director surcoreano Bong Joon-ho y del actor Robert Pattinson, protagonista de ?Mickey 17′, que se presenta en la sección Especial de la Berlinale. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:55h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El director mexicano Michel Franco presenta en la Berlinale su película ‘Dreams’ o ‘Sueños’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

domingo, 16 de febrero de 2025 —————————————————–

Rabat.- MARRUECOS FRANCIA.- La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, inicia una visita a Marruecos

Erbil.- TURQUÍA KURDOS.- Una delegación del partido DEM, de la izquierda prokurda de Turquía, viaja a Erbil para entrevistarse con el presidente de la autonomía kurda, Nechirvan Barzani, en el marco de la iniciativa de paz entre el Gobierno turco y el fundador de la guerrilla kurda PKK, Abdullah Öcalan.

Riad.- ECONOMÍAS EMERGENTES.- Arabia Saudí acoge la Conferencia de Al Ula para Economías de Mercado Emergentes, un evento de alto nivel de dos días. (Texto)

Moscú.- RUSIA NAVALNI.- Se cumple un año de la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalni. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Adís Abeba.- UNIÓN AFRICANA CUMBRE.- La Unión Africana clausura la 38ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, que aborda los grandes desafíos del continente. (Texto)

Pionyang.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Corea del Norte celebra la festividad del «Día de la estrella brillante», el aniversario del nacimiento de Kim Jong-Il, padre del actual líder.

Salvador.- BRASIL ESPAÑA.- La princesa Leonor visita la ciudad brasileña de Salvador en la primera escala del XCVII crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, emblema de la Armada española, en el que viaja como parte de su formación militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Múnich.- CONFERENCIA SEGURIDAD.- La capital bávara acoge la 61ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. (Hasta el día 16) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- PREMIOS BAFTA.- Ceremonia de entrega de la 78 edición de los premios BAFTA del cine británico.

11:45h.- Jerusalén.- ISRAEL EEUU.- El presidente israelí, Isaac Herzog, se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su residencia de Jerusalén, en el marco del primer viaje a la región del máximo representante de la diplomacia estadounidense desde que asumió el cargo.

17:45h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, da un discurso en inglés ante los líderes de las principales asociaciones judías de Estados Unidos, en un evento en Jerusalén.

11:00h.- Madrid.- COLOMBIA SOLIDARIDAD.- En un pequeño taller en el barrio Altos de la Torre, en la ciudad colombiana de en Medellín, un grupo de mujeres cose algo más que tela, crean muñecos «abrazadores’ que transforman el afecto en herramienta de cambio y que llegan a España, entre otros países. (Texto) (Foto)

09:00h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO ARTISTAS.- El papa celebra la misa en ocasión del Jubileo de los Artistas. (Texto) (Foto)

14:55h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Los franceses Hélène Cattet y Bruno Forzani, compiten en la Berlinale con ‘Reflet dans un diamant mort’, un filme del que hablan en rueda de prensa. (Texto)

15:45h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La guionista y realizadora suiza Petra Volpe y el guinista alemán Jan-Ole Gerster, presentan en sendas ruedas de prensa del Festival de Cine Berlinale sus filmes ‘Heldin’ (Heroína) y ‘Islands’ (Islas), que se proyectan en la sección Berlinale Especial.

13:20h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Marion Cotillard es la protagonista de ‘La Tour de Glace’, filme de la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic que compite por el Oso de Oro en la Berlinale y que adapta el cuento ‘La reina de las nieves’, de Hans Christian Andersen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:50h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El director brasileño Gabriel Mascaro presenta en la 75ª edición del Festival de Cine Internacional Berlinale su filme ‘O último azul’, una continuación de ‘Divino amor’, que compite por el Oso de Oro a la mejor película (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:15h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los candidatos socialdemócrata y democristiano, Olaf Scholz y Friedrich Merz, y sus rivales ecologista y ultraderechista Robert Habeck y Alice Weidel se enfrentan en un debate televisivo en la cadena privada RTL antes de las elecciones del 23 de febrero. (Texto)

lunes, 17 de febrero de 2025 —————————————————–

MOSCU.- RUSIA SERBIA.- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo serbio, Marko Djuric. (Texto) (Foto)

El Cairo.- ORIENTE MEDIO.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, se reune con el príncipe heredero saudí y primer ministro del país árabe Mohamed bin Salman, así como con su contraparte el ministro de Exteriores, Faisal bin Farhan Al Saud, en el marco de su primera gira por Oriente Medio. (Texto)

Benguerir.- MARRUECOS CIENCIA.- La Universidad Mohamed VI politécnica de Benguerir, en Marruecos, acoge la 5ª edición de la Semana de la Ciencia bajo el lema «Shaping the Future». Este evento científico internacional reunirá a expertos y científicos de renombre para debatir el futuro de la inteligencia artificial, la agricultura y la innovación. Universidad Mohamed VI politécnica de Benguerir

Riad.- ECONOMIAS EMERGENTES.- Termina la Conferencia de Al Ula para Economías de Mercado Emergentes, un evento de alto nivel de dos día (Texto)

Brisbane.- AUSTRALIA SUCESO.- El Tribunal de Magistrados de Brisbane continúa con el proceso en el que se acusa a una instagramer de torturar a su bebé para ganar seguidores y obtener donaciones, un caso que ha conmocionado al país Tribunal de Magistrados

Roma.- PAPA JUBILEO.- Si lo permite su salud, el papa Francisco acude por primera vez a los estudios de Cinecittà, en Roma, donde se han rodado numerosas películas, para encontrar a los artistas y operadores culturales en ocasión de Jubileo dedicado al mundo de la Cultura. (Texto) (Foto)

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- La política opositora tunecina Abir Moussi comparece ante el juez, tras la denuncia de una ONG, clasificada en un caso de difamación contra el presidente, Kais Said.

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión del Eurogrupo. (Texto)

Salvador.- BRASIL ESPAÑA.- La princesa Leonor visita la ciudad brasileña de Salvador en la primera escala del XCVII crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, emblema de la Armada española, en el que viaja como parte de su formación militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Varsovia.- UE A.GENERALES.- Varsovia acoge el Consejo informal de Asuntos Generales de la UEm en el que habrá un intercambio de puntos de vista sobre las amenazas híbridas a las que se enfrentan los Estados miembros y los países que desean adherirse a la UE.

11:00h.- Londres.- UCRANIA GUERRA.- La Catedral Ucraniana en Londres marca con un servicio religioso los casi tres años de conflicto entre Ucrania y Rusia.

10:00h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La directora china Vivian Qu presenta en una rueda de prensa del Festival de Cine de Berlín su filme ‘Xiang fei de nv hai’ (‘Girs on Wire’), con el que aspira al Oso de Oro, en una jornada en la que también se verán ‘Was Marielle weiss’ (‘What Marielle Knows’), del alemán Frédéric Hambalek, y ‘If I had Legs I’d Kick You’, de la estadounidense Mary Bronstein, protagonizada por Rose Byrne. (Texto)

119:15h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los candidatos del Partido Socialdemócrata (SPD), Unión Cristianodemócrata (CDU), Los Verdes y de Alternativa para Alemania (AfD), Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck y Alice Weidel se enfrentan en un debate televisivo en la cadena pública ARD antes de las elecciones del 23 de febrero. (Texto)

martes, 18 de febrero de 2025 —————————————————–

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una viaje a Japón para visitar la accidentada central nuclear nipona de Fukushima Daiichi y la planta de Kashiwazaki Kariwa, y para reunirse con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba.(hasta el 20). (Texto)

Ginebra.- ARMAS NUCLEARES.- La Campaña Internacional contra las Armas Nucleares (ICAN), organización laureada con el premio Nobel de la Paz, presenta un informe sobre las instituciones financieras que invierten en compañías productoras de armamento nuclear. (Texto)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado reciben el Premio al Coraje en el marco de la Cumbre de Derechos Humanos y de la Democracia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kuala Lumpur.- MALASIA HUAWEI.- El gigante tecnológico chino Huawei presenta internacionalmente en Malasia su modelo Mate XT.

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- Expira la extensión del acuerdo de alto el fuego que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, estipulado inicialmente para un periodo de 60 días a partir del 27 de noviembre de 2024 y prorrogado a finales de enero (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- COSTA-GAVRAS.- «Llego a una edad en la que la aventura de la muerte me interesa», reflexiona en una entrevista con EFE el director greco francés Costa-Gavras, de 91 años, que estrenará el viernes en España ‘El último suspiro’. (Texto) (Vídeo)

Zagreb.- CROACIA GOBIERNO.- Ceremonia de toma de posesión del cargo del presidente saliente y electo, el político populista Zoran Milanovic, que ganó las elecciones presidenciales del 12 de enero como candidato socialdemócrata.

El Cairo.- JORDANIA DIGITAL.- Expertos y políticos participan en un foro internacional que tiene por objetivo «explorar oportunidades de colaboración» en el sector digital a escala global entre hoy y mañana en el Mar Muerto de Jordania.

Brasilia.- BRASIL PORTUGAL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homológo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, de visita oficial en el país suramericano, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Texto) (Foto) (Vídeo)

Salvador.- BRASIL ESPAÑA.- La princesa Leonor visita la ciudad brasileña de Salvador en la primera escala del XCVII crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, emblema de la Armada española, en el que viaja como parte de su formación militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Varsovia.- UE A.GENERALES.- Varsovia acoge el Consejo informal de Asuntos Generales de la UEm en el que habrá un intercambio de puntos de vista sobre las amenazas híbridas a las que se enfrentan los Estados miembros y los países que desean adherirse a la UE. (exto)

Sídney.- AUSTRALIA MUJERES.- Conferencia de Liderazgo Femenino, con la participacíón de la exprimera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, entre otras. Dockside Darling Harbour

05:00h.- Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- El Tribunal Constitucional surcoreano celebra la novena vista del juicio contra el presidente, Yoon Suk-yeol, para determinar si ratifica o no su destitución por haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024. Tribunal Constitucional

15:55h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La realizadora austríaca Johanna Moder presenta en rueda de prensa en el Festival de Cine Berlinale su filme ‘Mother’s Baby’, que compite por el Oso de Oro a mejor película. (Texto)

14:55h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Benedict Cumberbatch interpreta a un hombre devastado por la repentina muerte de su mujer en el filme ‘The Thing with Feathers’, dirigido por el británico Dylan Southern y que se presenta este martes en la sección Berlinale Especial del Festival de cine de Berlín. (Texto)

12:50h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El estadounidense Richard Linklater, presenta en la competición de la Berlinale ‘Blue Moon’, que cuenta la historia del legendario letrista Lorenz Hart, al que interpreta Ethan Hawke dentro de un reparto que también cuenta con Margaret Qualley, Andrew Scott o Bobby Cannavale. (Texto) (Foto)

09:50h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El director argentino Iván Fund presenta en rueda de prensa en el Festival de Cina de la Berlinale su filme ‘El mensaje’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- ONU MULTILATERALISMO.- Sesión del Consejo de Seguridad para la promoción del multilateralismo en las relaciones internacionales. La preside el ministro chino de Exteriores Wang Yi, y no se descarta la presencia de otros cancilleres de grandes potencias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Presentación en la Embajada de España en Londres del proyecto ‘Cartas Vivas’, una biblioteca audiovisual que recupera la voz de las escritoras del siglo XX, por el embajador José Pascual Marco.

miércoles, 19 de febrero de 2025 —————————————————–

MOSCU.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene en la plenaria de la Duma del Estado, la Cámara de Diputado de Rusia. (Texto) (Foto)

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una viaje a Japón de tres días para visitar la accidentada central nuclear nipona de Fukushima Daiichi y la planta de Kashiwazaki Kariwa, y para reunirse con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba (hasta el 20). (Texto)

Tokio.- JAPÓN ATENTADO.- Un tribunal nipón emite su sentencia sobre Ryuji Kimura, acusado de intento de asesinato con explosivos contra el ex primer ministro japonés Fumio Kishida durante un mitin en abril de 2023. (Texto)

Manama.- ISLÁM DIÁLOGO.- Baréin acoge una conferencia de diálogo islámico-islámico entre representantes de diferentes ramas de la religión mahometana en busca de acercamiento entre sus seguidores. La conferencia la patrocina el Gobierno de Baréin junto con Al Azhar, la institución más prestigiosa del islám suní, que tiene sede en Egipto.

París.- FRANCIA CINE.- Protagonizada por Louis Garrel, la nueva película del franco-argentino Pablo Agüero, ‘ Saint-Exupéry’, narra la aventura aeronáutica de este autor francés en los Andes que le inspiró para escribir ‘El principito’, según explica en una entrevista con EFE. (Texto) (Vídeo)

El Cairo.- JORDANIA.- Jordania celebra en el Mar Muerto la cuarta edición de una asamblea sobre cooperación digital con el objetivo de revisar los avances y lanzamientos claves en el sector y además, reforzar la colaboración global.

París.- OCDE PESCA.- La OCDE publica su informe anual sobre los recursos pesqueros y las políticas de ayuda al sector.

Sídney.- AUSTRALIA MUJERES.- Conferencia de Liderazgo Femenino, con la participacíón de la exprimera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, entre otras. Dockside Darling Harbour

Washington.- EEUU CONSERVADORES.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro conservador del mundo. Del 19 al 22 de febrero.

17:00h.- Nueva York.- EEUU FLAMENCO.- Un grupo de artistas de la Fundación Paco de Lucía llevará a cabo una ‘flashmob’ por sorpresa en Times Square. Se trata de un acto de promoción de España como destino turístico y en concreto, de Mallorca y de la ciudad de Palma, ligadas a la obra y vida de Paco Lucía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:50h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Ruedas de prensa del noruego Dag Johan Haugerud, el sirio residente en Alemania Ameer Fakher Eldin y el rumano Radu Jude, los tres en la competición oficial de la Berlinale con sus filmes ‘Dreams (Sex Love)’ ‘Yunan’ y ‘Kontinental ’25’, respectivamente. (Texto) (Foto)

15:55h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El director de Cine argentino Lucio Castro presenta en la sección Especial del Festival de Cine Internacional de Berlín, su filme ‘After This Death’ , que relata los luces y las sombras de un apasionado romance, protagonizado por Mía Maestro y Lee Pace. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Hanau.- ALEMANIA ATAQUE.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, participa en un acto en memoria de las víctimas de un tiroteo perpetrado por un neonazi en la localidad de Hanau, ataque del que se cumplen ahora cinco años. (Texto)

19:15h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los candidatos socialdemócrata y conservador de Alemania, Olaf Scholz y Friedrich Merz, respectivamente, se enfrentan en el segundo cara a cara televisado de cara a las elecciones generales del próximo día 23 en la cadena WELT TV. (Texto)

jueves, 20 de febrero de 2025 —————————————————–

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una viaje a Japón de tres días para visitar la accidentada central nuclear nipona de Fukushima Daiichi y la planta de Kashiwazaki Kariwa, y para reunirse con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ LIBERTA DE EXPRESIÓN.- Este jueves se celebra un foro sobre libertad de expresión y derechos humanos con motivo del 35 aniversario del asesinato del fotógrafo español Juantxu Rodríguez durante la invasión estadounidense de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- ANTONIO BANDERAS.- El actor, director y productor español Antonio Banderas da vida al marinero Hunter Cabot en ‘Paddington: Aventura en la Selva’, la tercera película de la saga del oso Paddington, y confiesa en una entrevista con EFE que los mayores tesoros de su vida son su hija Stella y el teatro. (Texto) (Vídeo)

Manama.- ISLÁM DIÁLOGO.- Baréin acoge una conferencia de diálogo islámico-islámico entre representantes de diferentes ramas de la religión mahometana en busca de acercamiento entre sus seguidores. La conferencia la patrocina el Gobierno de Baréin junto con Al Azhar, la institución más prestigiosa del islám suní, que tiene sede en Egipto.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Comienza la subasta de Christie’s ‘Augmented Intelligence’, con obras de artistas hechas con inteligencia artificial (IA), y que ha generado críticas de miles de creadores que denuncian el robo de su propiedad intelectual mediante esas tecnologías. La venta se cierra el 5 de marzo. Sede de Christie’s.

Londres.- LONDRES MODA.- Inicia la edición invernal de la Semana de la Moda de Londres (London Fashion Week) 2025, que tiene lugar entre el 20 y el 24 de febrero.

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- Se celebra la primera vista preliminar del juicio penal contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, que está imputado por un delito de insurrección al haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Tribunales del Distrito Central de Seúl (Texto)

Johannesburgo.- G20 EXTERIORES.- Primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 bajo la presidencia rotatoria de Sudáfrica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Las cadenas de televisión públicas ARD y ZDF prevén hacer un debate «final» con los cabeza de lista de los grandes partidos alemanes de cara a las elecciones generales del próximo domingo.

Washington.- EEUU CONSERVADORES.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro conservador del mundo. Del 19 al 22 de febrero.

Barranquilla.- SHAKIRA.- La cantante colombiana Shakira da un concierto en su natal Barranquilla como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Texto) (Foto)

06:00h.- Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa al término de su visita de tres días a Japón. (Texto)

05:00h.- Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- El Tribunal Constitucional surcoreano celebra la décima vista del juicio contra el presidente, Yoon Suk-yeol, para determinar si ratifica o no su destitución por haber declarado la ley marcial en diciembre de 2024.

10:10h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La directora ucraniana Kateryna Gornostai, el surcoreano Hong Sang-soo y el suizo Lionel Baier presentan en la última jornada de la competición de la Berlinale sus filmes ‘Timestamp’, ‘What Doeas that Nature Say to you’ y ‘La cache’. (Texto) (Foto)

10:00h.- Güthersloh.- ALEMANIA MOLDAVIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia la laudatio en la ceremonia de entrega del premio Reinhard-Mohn 2025 a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. (Texto)

viernes, 21 de febrero de 2025

————————————-

Singapur.- UCRANIA GUERRA.- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, pronuncia un discurso sobre los siguientes pasos de la guerra en Ucrania y el rol de Asia-Pacífico en el conflicto para el Instituto de Estudios Estratégicos de Singapur, que organiza cada año el mayor foro de defensa de Asia en la isla.

Washingotn.- EEUU CONSERVADORES.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro conservador del mundo. Del 19 al 22 de febrero.

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) realiza un congreso para determinar la elección de su candidato presidencial para las elecciones de agosto, tras que el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) perdiera el histórico liderazgo de la agrupación política y de su distanciamiento con el Gobierno de Luis Arce.

Berlín.- CINE BERLINALE.- El guionista Alex Russell, conocido por su trabajo en series como ‘The Bear’, debuta en la dirección con ‘Lurker’, sobre un fan obsesionado con una estrella del pop, un filme que se presenta este viernes en la sección Berlinale Especial del Festival de cine de Berlín.

Nueva York.- EEUU PRENSA.- Una exposición en la Biblioteca Pública de Nueva York celebra los cien años de la revista The New Yorker, un referente en el periodismo cultural y de investigación.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO POKEMON.- Londres acoge el Campeonato de Europa de Pokemon, en el que los fanáticos de esta serie se reúnen para competir en diferentes categorías en busca de una plaza que les lleve al Campeonato del Mundo que se celebrará en Hawaii (EE.UU.)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245