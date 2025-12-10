Agricultores y pescadores bloquean el tercer mayor puerto griego para pedir pago de ayudas

Atenas, 10 dic (EFE).- Miles de agricultores y pescadores griegos bloquearon este miércoles por mar y tierra el puerto de la ciudad de Volos, el tercero más grande del país, en el marco de las protestas que mantienen en todo el país para pedir el pago de subvenciones retrasadas por un caso de corrupción.

Unos 3.000 agricultores y ganaderos de la región central de Tesalia, donde se encuentran la zona de cultivo más grande del país, llegaron este miércoles en tractores y vehículos particulares, a la entrada principal del puerto de Volos, una urbe de 150.000 habitantes, según informa la emisora pública ERT.

Ahí los esperaba un fuerte despliegue policial que les impidió el acceso al puerto, aunque este permaneció durante cuatro horas prácticamente bloqueado, ya que decenas de pescadores con sus barcos lograron evadir una patrulla de la Guardia costera y cortar el acceso al puerto por mar.

Desde un principio ,los campesinos señalaron que su intención no era causar problemas en el tráfico marítimo, sino protestar y hacer conocer sus demandas a través de un bloqueo simbólico del puerto durante algunas horas.

A las 11.00 GMT (13.00 hora local), los manifestantes dejaron el puerto, que empezó a reanudar sus operaciones, según la emisora SKAI.

No obstante, en el resto del país los campesinos y ganaderos mantienen el pulso contra el Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, bloqueando por décimo día consecutivo puntos claves de carreteras y autopistas y de ciertos cruces fronterizos con Bulgaria y Macedonia del Norte.

Dado que las autopistas principales que unen el norte y el sur de Grecia, así como varias que unen oeste y este, se encuentran bloqueadas, el tráfico se realiza a través de otras vías secundarias que los agricultores han decidido dejar abiertas, al menos por ahora.

El pasado lunes cientos de agricultores ocuparon durante varias horas los aeropuertos internacionales de las ciudades de Heraclión y La Canea, en la isla de Creta, por lo que decenas de vuelos fueron cancelados.

Nueve agentes antidisturbios resultaron heridos tras enfrentarse con los campesinos en Creta, informó el diario Kathimerini.

El Gobierno afirma que mantiene que «la puerta del diálogo» con los agricultores está siempre abierta.

Mientras, las movilizaciones y los bloqueos de cara a las vacaciones de Navidad siguen en aumento.

Dado que las demandas de los campesinos y ganaderos de las distintas regiones del país no son siempre las mismas, un portavoz gubernamental pidió este miércoles a los agricultores que «designen una delegación representativa» para celebrar una reunión.

Los agricultores exigen el desembolso de subsidios que son repartidos por la agencia estatal OPEKEPE, envuelta en un escándalo de malversación de cientos de millones de euros de fondos agrícolas de la Unión Europea (UE).

También piden la imposición de precios mínimos garantizados para que la venta de sus productos pueda cubrir los costes de producción, además de la eliminación de una serie de impuestos que gravan el diésel.

Especialmente los ganaderos piden ayudas e indemnizaciones por las repercuciones que ha tenido un brote de viruela ovina y caprina que desde agosto de 2024 ha conducido al sacrificio a más de 430.000 animales. EFE

