AI denuncia el espionaje a un periodista y activista en Angola con el programa Predator

Nairobi, 18 feb (EFE).- El periodista angoleño y activista de derechos humanos Teixeira Cândido fue espiado en 2024 con el programa espía Predator, de la empresa Intellexa, que tiene vínculos con Israel, denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI), que no logró en su investigación confirmar el autor de este ciberataque.

«El análisis forense realizado por el Laboratorio de Seguridad de AI confirmó con un alto grado de certeza que los enlaces de infección están vinculados al ‘software’ espía Predator de Intellexa y que resultaron al menos en una infección exitosa del teléfono de Teixeira Cândido», dijo en un comunicado Carolina Rocha da Silva, gerente de operaciones del Laboratorio de Seguridad de la organización.

Predator se ha usado contra personas en Angola desde al menos 2023, señaló AI, cuyos investigadores piensan que el ataque contra este periodista, mientras ejercía como secretario general del Sindicato de Periodistas Angoleños (SJA, en portugués), «probablemente forma parte de una campaña más amplia de ‘software’ espía en el país», en un contexto de represión de la disidencia.

Este programa «altamente invasivo» para teléfonos móviles es usado por gobiernos en operaciones de vigilancia, a menudo de manera ilegal, y AI lo considera «incompatible con los derechos humanos».

Esta es la primera «confirmación forense» de su uso en Angola y, aunque las investigaciones establecen de forma concluyente el uso de Predator, la organización «no puede atribuir los ataques a clientes gubernamentales específicos», señaló el comunicado.

«Me siento vulnerable al saber que fui víctima de esta invasión de mi privacidad. No sé qué tienen en su poder sobre mi vida (…) No confío en mis dispositivos», declaró Cândido.

Entre abril y junio de 2024, los últimos meses del periodista al frente del SJA, recibió una serie de mensajes en la aplicación Whatsapp desde un número angoleño desconocido.

La persona que los enviaba usaba un nombre común en el país y se presentó como miembro de un grupo de estudiantes interesados en la actualidad política y económica angoleña.

El atacante envió durante semanas varios enlaces «maliciosos», que simulaban artículos de noticias y de páginas web aparentemente legítimas, diseñados para infectar el móvil de Cândido con el programa espía.

El 4 de mayo de ese año, el periodista abrió uno de estos enlaces y «una vez instalado (Predator), el atacante pudo obtener acceso al iPhone de Teixeira Cândido».

La infección parece haber sido eliminada cuando el dispositivo se reinició esa misma noche.

El ataque «constituye una grave violación de sus derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, los cuales a su vez afectan a una serie de otros derechos, como la libertad de asociación y de reunión pacífica», lamentó AI.

Según las investigaciones de esta organización, una vez instalado, Predator puede obtener acceso total a los datos almacenados o transmitidos desde el dispositivo de la víctima, «incluyendo aplicaciones de mensajería cifradas, grabaciones de audio, correos electrónicos, ubicaciones del dispositivo, capturas de pantalla, fotos, contraseñas almacenadas, contactos y registros de llamadas».

Además, este ‘software’ está diseñado para no dejar rastro en el teléfono móvil, lo que «dificulta cualquier posible auditoría independiente de posibles abusos».

Angola, una de las potencias petroleras de África, está gobernada desde 2017 por el presidente João Lourenço, y, durante los últimos años, el país ha registrado varios episodios de represión contra la oposición y la disidencia. EFE

