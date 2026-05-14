Aina Clotet debuta como directora en Cannes con un filme sobre el deseo «feroz» de vivir

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Nerea González

Cannes (Francia), 14 may (EFE).- Aunque empezó a trabajar como actriz «por azar», a Aina Clotet siempre le gustó «contar historias», recuerda, y este 2026 su sueño se ha logrado a lo grande en su primer largometraje como directora, ‘Viva’, una película sobre el deseo feroz de vivir que se estrena este jueves en la Semana de la Crítica de Cannes.

«Esta historia nace de mi necesidad de hablar del miedo, del miedo a la muerte, del miedo a la soledad. Pero al final el miedo a la soledad más profunda es el miedo a la muerte», reflexiona Clotet (Barcelona, 1982), conocida por sus papeles en producciones como ‘Esto no es Suecia’ (serie de la que es además cocreadora) o la película ‘Elisa K’, en una entrevista con EFE en Cannes.

En ‘Viva’, un proyecto que empezó a escribir hace varios años y al que luego se unió Valentina Viso para firmar el guión con ella, Clotet cuenta la historia de Nora (a la que interpreta la propia realizadora), una mujer que quiere retomar los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho, pero con el miedo a la muerte aún muy presente.

Así, asume nuevos retos profesionales y, sobre todo, se entrega al deseo que siente por Max (Marc Soler), un hombre bastante más joven, mientras se replantea su proyecto de familia con Tom (Naby Dakhli), su pareja de toda la vida.

Es un «carpe diem feroz», define Clotet, que explora también las dependencias amorosas y su relación con los miedos profundos del ser humano, con un reparto que cuenta con nombres como el de Guillermo Toledo, en el papel de su padre.

«Es una historia de liberación y de crecimiento de un personaje que tiene que entender que la vida no es permanente», describe, pero también es una película «luminosa» que habla sobre el «deseo, sobre la pasión y la vida».

Las cicatrices y el deseo

Su Nora es un personaje imperfecto, «errático», y en cierta medida una «antiheroína» que reivindica su derecho a serlo. «En el fondo lo somos todos», dice la directora catalana, porque estamos intentado «navegar una vida bien complicada».

«Queríamos hablar mucho también del cuerpo femenino y de la reapropiación del deseo de la mujer, y de una mujer que ha pasado por una enfermedad que le ha dejado una huella física, no solo emocional, cómo se reapropia de su propio deseo», enfatiza igualmente.

Para ella era muy importante hacer esto de una manera «realista», mostrando las cicatrices que el cáncer dejó sobre el pecho de la protagonista, particularmente en las escenas de sexo del filme.

«Al principio, Nora tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo a ser rechazada por la primera persona que siente que desea y que la desea (…) De hecho, la primera escena de intimidad la traté casi como una pérdida de virginidad», explica.

Como directora vio imprescindible un equilibrio entre «mostrar el cuerpo con toda la elegancia posible» y «que hubiera escenas que fueran explícitas, en las que se viera el cuerpo de la mujer», ya que quería contar una historia de liberación y de reapropiación del deseo femenino.

Y como actriz a la que le tocaba darle vida admite que fue «complejo», porque cada día usaba una prótesis que costaba dos horas instalar y, sobre todo, porque ella no escribió el papel pensando que lo iba a tener que interpretar. «De golpe fue como ‘ah, que tengo que hacer todo esto'», comenta entre risas.

Pensó, de hecho, que tendría que «replanificar para quitar cosas porque era realmente duro», pero luego se acostumbró, evoca la cineasta sobre este ejercicio.

Además ella lo entiende como una reivindicación de los cuerpos no normativos y como un mensaje de esperanza para personas que hayan pasado por una mastectomía.

«Las mujeres pasamos por cosas que son muy bestias en la vida. Y nos pueden suceder a muchas cosas, pero somos la hostia (sic)», defendió Clotet.

‘Viva’ compite por los premios de la Semana de la Crítica -la sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces seleccionando óperas primas o segundos largometrajes de directores de todo el mundo- con otras seis películas y el palmarés se desvelará el 20 de mayo. EFE

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