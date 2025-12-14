Air Europa anuncia que no crecerá en rutas largas en próximos años por falta de aviones

4 minutos

Santo Domingo, 14 dic (EFECOM).- Air Europa no ve posibilidades de crecimiento en rutas de largo recorrido en los próximos años por falta de aviones en el mercado, pero sí en capacidad, con la llegada a su flota de hasta 40 Airbus A350-900 a partir de 2028 que sustituirán a sus Boeing 787-8, que son de menor tamaño, según su presidente, Juan José Hidalgo.

Tras la entrada de Turkish Airlines en el capital de Air Europa con un 26 % y la liquidación anticipada del préstamo estatal recibido durante la pandemia de la covid, es una empresa «saneada y sin deudas», con un futuro «esplendoroso», ha destacado este domingo Hidalgo en una entrevista concedida a EFE en la reapertura de su hotel de la capital de la República Dominicana.

La flota que Air Europa tiene dedicada a las líneas regulares está al 100 % de actividad, salvo los tres o cuatro aparatos que están de reserva cada día, y como no hay aviones en el mercado, «no va a haber posibilidades de crecimiento antes de 2032», ha augurado.

Hidalgo, que siempre ha defendido las ventajas de una flota homogénea, en su caso de Boeing, ha explicado que los primeros plazos de entrega que tiene el fabricante estadounidense serían para 2033 y es «mucho esperar, por lo que no hay más remedio que convivir con ambos fabricantes».

Nuevas rutas europeas como Viena o Dublín

Mientras que su flota de largo recorrido seguirá de momento compuesta por 29 Dreamliner (11 B787-8 y 18 B787-9), la renovación de la de corta y media distancia con 20 Boeing 737 MAX 8, de los que ya han llegado 4 y el resto lo hará entre 2026 y 2027, permitirá abrir algunas nuevas rutas en Europa y África en los próximos años.

Una de las nacionales previstas es Madrid-Sevilla, en tanto que, entre las europeas, ha mencionado destinos como Ginebra (Suiza); dos o tres ciudades más en Alemania, donde opera en Fráncfort y Múnich; Viena (Austria) y Dublín (Irlanda).

En África, donde el próximo verano volará a Tánger y Marrakech, en Marruecos, y a Túnez, la compañía está negociando la apertura de más rutas, una de la cuales podría ser de larga distancia, como Johanesburgo.

En cuanto a las posibilidades que se abren con Turkish como socio, Hidalgo prevé que, el próximo verano, Air Europa añadirá una segunda frecuencia entre Madrid y Estambul y ha barajado operar un vuelo triangulado entre estas dos ciudades y Barcelona.

También está previsto tener dos aviones de carga en Barajas, aunque «todos esos puntos están todavía sin matizar. Ahora mismo son solo ideas que se están discutiendo y analizando, pero creo que, al final, se empezará por ahí», ha precisado.

En cuanto a la incorporación de representantes de Turkish al consejo de administración, ha señalado que es un tema que no le preocupa. «Yo soy el presidente ejecutivo (y CEO solidario) y tengo todas las potestades y, además, está el nuevo CEO, Richard Clark, que lleva todo».

«Y luego están mis hijas que son consejeras, así que, hasta que no vengan los turcos y se cree un nuevo estatuto del consejo, estamos funcionando como estamos».

Respecto de su segundo socio, el grupo IAG, matriz de Iberia, con un 20 %, ha dicho que, aunque es un competidor, «su presencia en el accionariado no nos estorba. Nos han venido muy bien».

«No vienen a la gestión, aunque no es que no vengan, es que no los admitiría porque si son competencia, no podrían aconsejarme», ha apuntado Hidalgo, para añadir que «solo vienen a pedir cuentas y a que no haya ninguna irregularidad».

La compañía vale hoy 1.200 millones de euros oficialmente, así que IAG «no ha perdido ni un solo euro con su inversión, que mañana valdrá mucho más. «Competimos, pero ellos están ganando dinero», ha comentado. EFECOM

kot/jla