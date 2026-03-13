Al menos 12 trabajadores médicos muertos en un ataque sobre el Líbano

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Redacción Internacional, 14 mar (EFE).- Un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

El ataque, cuyo origen no se menciona, se dirigió contra Burj Qalawiya, en el sur del país, y alcanzó el centro de salud de atención primaria de la localidad, según la información de la ANN.

Israel lleva bombardeando desde el pasado 2 de marzo el sur del Líbano y Beirut, la capital, como parte de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Entre las víctimas hay doctores, paramédicos y personal de enfermería en un primer balance de las consecuencias del impacto mientras los servicios de emergencia siguen sus labores de rescate.

En el comunicado, el Ministerio condenó el ataque contra el centro de salud y la «agresión continuada contra trabajadores de la salud, que contradice todas las leyes internacionales humanitarias».

No es el primer ataque contra infraestructura y personal sanitario que recibe el Líbano desde que Israel empezó su oleada de ataques contra el país.

Israel dio inicio a su ofensiva contra el Líbano a raíz de que el grupo chií libanés Hizbulá, respaldado por Irán, lanzó algunos ataques contra el norte del Estado judío como represalia a la guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Teherán el pasado 28 de febrero.

Mientras que el alcance de la ofensiva de Hizbulá ha sido limitado, los bombardeos israelíes contra el Líbano han provocado al menos 773, según el último registro oficial, 1.933 heridos y casi un millón de desplazados, en las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). EFE

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