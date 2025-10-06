Al menos 13 muertos en un ataque atribuido a los paramilitares contra Al Fasher

2 minutos

El Cairo, 6 oct (EFE).- Al menos 13 personas murieron este lunes y otras 19 resultaron heridas por un supuesto ataque de los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad de Al Fasher, capital del estado occidental de Darfur Norte y último reducto del Ejército en el oeste de Sudán, informaron activistas.

«Trece personas murieron y otras 19 resultaron heridas, incluidos siete niños y una mujer embarazada, en bombardeos deliberados de artillería de las FAR contra barrios de la ciudad de Al Fasher desde la madrugada de hoy», señaló en un comunicado la ONG local Red de Médicos de Sudán.

La ONG condenó «enérgicamente los continuos crímenes cometidos» por los paramilitares contra civiles «desarmados» en Al Fasher, y aseguró que la ciudad se encuentra en «precarias condiciones sanitarias y con la mayoría de los centros médicos fuera de servicio».

«Numerosos cuerpos y heridos permanecen atrapados en las zonas atacadas, cuyo número se desconoce, debido a los continuos bombardeos, los enfrentamientos y las dificultades para acceder a ellas», añadió el comunicado.

Asimismo, la Red sostuvo que lo que está ocurriendo en Al Fasher «constituye un crimen de guerra en toda regla y un ataque sistemático contra la vida civil», y llamó a la comunidad internacional a «tomar medidas urgentes para detener los ataques contra civiles, y abrir corredores humanitarios».

Al Fasher, que acoge a cientos de miles de desplazados por la guerra, está bajo asedio y continuos bombardeos de los paramilitares desde mediados de 2024, mientras el Ejército sudanés refuerza la ciudad porque su caída supondría dejar en manos de los paramilitares toda la extensa región occidental de Darfur.

La ONU estima que, desde el inicio de la guerra en abril de 2023, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso. EFE

kba/amr/ah