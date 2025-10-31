Al menos 16 personas sufren lesiones en choque de autobuses en ciudad paraguaya

Asunción, 31 oct (EFE).- Al menos 16 personas resultaron con lesiones leves tras el choque, este viernes, de dos autobuses de transporte urbano en la ciudad de Villa Elisa, aledaña a Asunción, la capital de Paraguay, informaron fuentes oficiales.

Los pasajeros sufrieron golpes en la cabeza por el impacto de un autobús contra la parte trasera de otro que estaba estacionado, indicó a EFE Marcos Rolandi, teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa.

La fuente agregó que como medida preventiva todos fueron trasladados a un centro médico.

Un agente de la Policía Nacional declaró a Radio Ñandutí que el siniestro solo causó daños materiales en los vehículos e indicó que los conductores fueron trasladados a una comisaría para ser sometidos a pruebas de alcoholemia.EFE

