Al menos 19 muertos en un accidente de autobús con turistas extranjeros en Nepal

1 minuto

Katmandú, 23 feb (EFE).- Al menos 19 personas murieron, entre ellas un ciudadano británico, y 25 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros se precipitara a un río en una de las rutas más transitadas del país durante la madrugada del lunes, informaron las autoridades.

«De los 44 pasajeros que viajaban en el autobús, 19 fallecieron y 25 resultaron heridos», informó la Oficina de Policía del Distrito de Dhading, situado en la zona central de Nepal. EFE

