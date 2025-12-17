Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por el desborde de un río en Bolivia

Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas desde el fin de semana a causa del desborde del río Piraí, en el departamento boliviano de Santa Cruz, según un balance oficial actualizado.

El sábado, las autoridades habían reportado tres fallecidos en El Torno, un municipio de unos 56.000 habitantes y el más afectado por la riada.

«Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos», dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana este lunes.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, próximas a Santa Cruz, capital homónima del departamento más próspero de Bolivia.

Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche. Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio.

«Llegó el turbión y toda la casa (se destruyó), no hay nada», dijo a la AFP Eleodora Mamani, vecina de El Torno, mientras velaba los cuerpos de su padre y de un sobrino.

«A mi papá lo encontramos (…) esta mañana. Necesito que me ayuden a encontrar a mi mamá», agregó la mujer en tono sereno.

Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones.

En las afueras de un coliseo de El Torno, pobladores pegaron fotos con los nombres de familiares que desaparecieron el fin de semana con la esperanza de recibir noticias sobre su paradero.

– Gabinete de crisis –

El domingo, el presidente Rodrigo Paz instaló un «gabinete de crisis», integrado por ministerios y los altos mandos policiales y militares.

Advirtió que las lluvias persistirían y el país atravesaría un «momento muy complejo».

«En estos primeros días de época de lluvia hemos batido todos los récords supuestos de los últimos 100 años», advirtió el mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre.

Brigadas de rescate aún trabajan para sacar a las personas que se mantienen en el lugar.

Este lunes, la armada boliviana evacuó a 360 vecinos que permanecían en la zona de peligro en El Torno, informó el Ministerio de Defensa.

«Hay mucha gente damnificada. El agua ha destruido muchas haciendas, pueblos enteros. Necesitamos ayuda», dijo a la AFP Jorge Trelles, chofer de camión de la localidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia aún mantiene una alerta roja en la zona, por «ascensos repentinos con alta probabilidad de desbordes» en el río Piraí, en Santa Cruz.

También alertó de muy probables desbordes en el río Maniquí, en la región amazónica de Beni, al norte del país.

La gobernación de Santa Cruz se ha declarado en situación de «desastre departamental» por las inundaciones.

El jefe regional del Servicio de Encauzamiento de Ríos, José Antonio Rivero, advirtió del riesgo de una «crecida bastante grande» por las lluvias intensas.

Al mismo tiempo instó a los pobladores a retirarse de los puntos críticos en una declaración a la prensa.

La temporada de lluvias en Bolivia inicia por lo general en noviembre y se extiende hasta abril del siguiente año.

La pasada temporada, que empezó en noviembre de 2024 y terminó en abril de 2025, dejó un total de 51 muertos, de acuerdo con datos oficiales.

