Al menos 22 muertos en ataques yihadistas a varias comunidades en el este de Nigeria

3 minutos

Lagos, 26 feb (EFE).- Al menos 22 personas murieron en ataques contra varias comunidades atribuidos a grupos yihadistas en el estado de Adamawa, en el este de Nigeria, confirmaron este jueves a EFE fuentes militares y de una milicia que apoya al Ejército en la lucha antiterrorista.

El pasado martes por la noche, yihadistas vestidos con uniformes militares atacaron las comunidades de Sheweri y Krichinga, en la ciudad de Madagali, y mataron al menos a 18 personas

«Decenas de terroristas, vestidos con uniformes militares, atacaron Sheweri y Krichinga alrededor de las 18:00 del martes (17:00 GMT) y dispararon esporádicamente antes de matar a 18 personas, incluido un jefe de aldea», declaró a EFE por teléfono Usman Buba, líder en Madagali de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), milicia ayuda al Ejército en la lucha contra grupos yihadistas.

«Durante el ataque, que duró más de dos horas, los atacantes arrasaron numerosos edificios, incluyendo casas y tiendas. Numerosos aldeanos resultaron heridos», añadió Buba, que culpó de los ataques al grupo yihadista Boko Haram.

En un incidente anterior, yihadistas en varias motocicletas atacaron el pasado sábado la comunidad de Garaha, en el área de gobierno local de Hong, matando a cuatro personas, incluidos tres soldados en un campamento militar, según informó una fuente militar a EFE.

«Sí, los terroristas atacaron nuestro campamento en Garaha el sábado por la noche y las tropas se enfrentaron a ellos en un tiroteo. Lamentablemente, perdimos a tres hombres y equipamiento. Un civil también murió a manos de los terroristas en el ataque», declaró a EFE un alto oficial del Ejercito que pidió el anonimato.

El oficial agregó que se sospechaba que el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) perpetró ese ataque.

El gobernador de Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, condenó los ataques y advirtió a los responsables de que desistan inmediatamente de nuevos actos de violencia.

«No permitiremos que los terroristas socaven la paz y la estabilidad que hemos trabajado arduamente para restaurar. Quienes están detrás de estos actos insensatos deben detenerse ahora o enfrentarán todo el peso de nuestra determinación colectiva», indicó Fintiri en un comunicado de su portavoz, Humwashi Wonosikou.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

