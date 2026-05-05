Al menos 23 soldados de Chad mueren en combates con yihadistas nigerianos de Boko Haram

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Yamena, 5 may (EFE).- Al menos 23 soldados del Ejército de Chad murieron y otros 26 resultaron heridos la pasada noche, tras un ataque del grupo yihadista nigeriano Boko Haram a una base militar en la región del Lago Chad, fronteriza con Nigeria, informó este martes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas chadianas.

La incursión ocurrió a las 22.00 horas (21.00 GMT) del lunes, cuando integrantes del grupo yihadista intentaron asaltar la base del Ejército chadiano en Barka Tolorom.

“Un número importante de integrantes de la secta fue neutralizado y se recuperó material bélico; las labores de rastreo continúan. Lamentablemente, nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad lamentan veintitrés (23) muertos y veintiséis heridos (26)”, indicó el comunicado, firmado por el director de comunicación del Ejército, general de brigada Chanane Issakha Acheikh.

Pese a los datos oficiales publicados por el Estado Mayor General, el coronel Moustapha Ahmat, jefe de la unidad atacada, aseguró por teléfono a EFE que «el balance total es de 25 muertos y 46 heridos del lado del Ejército chadiano».

«Y 37 muertos y 17 heridos capturados del lado terrorista de Boko Haram», precisó el coronel, que añadió que una aldea cercana al campamento militar fue saqueada e incendiada por los yihadistas luego de que sus habitantes huyeran a raíz de los enfrentamientos.

El presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno, expresó sus condolencias a las familias de los soldados muertos.

«A las familias en duelo, les expreso las más sentidas condolencias de la nación, y a los soldados heridos que están recibiendo atención médica, les deseo una pronta recuperación», manifestó Déby Itno en la red social Facebook.

“Ante la barbarie, Chad permanece firme, unido e inquebrantable. El oscurantismo jamás prevalecerá sobre la República. Continuaremos la lucha con renovada determinación hasta erradicar por completo esta amenaza”, aseveró el mandatario.

Desde hace meses, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a los grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas. EFE

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