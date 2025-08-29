Al menos 306 personas fueron detenidas en Portugal por violencia doméstica hasta junio

Lisboa, 29 ago (EFE).- Al menos 306 personas fueron detenidas por violencia doméstica en Portugal en los primeros seis meses de 2025, según datos provisionales publicados este viernes por la Policía de Seguridad Pública lusa, que no facilitó datos separados por sexos en los arrestos.

Durante este tiempo, la PSP -uno de los principales cuerpos policiales en el país- recibió un total de 11.445 de denuncias por este delito, siendo 9.666 de estas contra personas de sexo masculino.

Entre las víctimas, 8.456 eran mujeres y 4.172 eran hombres. De esta cifra, la gran mayoría eran hijos o hijastros del supuesto agresor (3.734), seguidos por cónyuge o compañero (3.521) y expareja (1.699).

Entre enero y junio, la PSP llevó a la apertura de 10.168 investigaciones en el Ministerio Público luso por el delito de violencia doméstica, habiendo declarado sospechosos formales a 3.404 personas.

En el marco del trabajo de sus equipos «de proximidad y apoyo a la víctima», monitorizaron 11.681 contactos y acciones de refuerzo policial.

La PSP destacó también que durante este tiempo han llevado a cabo múltiples formaciones y acciones de sensibilización en la sociedad, incluyendo en escuelas.

Según los últimos datos publicados por la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género (CIG) lusa, en el primer trimestre de 2025 hubo 7 fallecidos por violencia doméstica en Portugal, de las cuales seis eran mujeres y una un hombre.

En Portugal no hay registro oficial de los datos unificados de violencia de género, sino que se categorizan por entornos, como violencia doméstica o en contexto de pareja, y que incluyen también víctimas hombres. EFE

