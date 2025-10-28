Al menos 31 muertos en Gaza, entre ellos 9 niños y 6 mujeres, por los bombardeos israelíes

Jerusalén, 29 oct (EFE).-Al menos 31 personas murieron, entre ellas nueve niños y seis mujeres, en bombardeos israelíes en toda la Franja de Gaza, dentro de la oleada de ataques del Ejército israelí como respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás.

Según fuentes sanitarias y locales, cuatro de los muertos se produjeron en el bombardeo contra una vivienda en la ciudad de Gaza donde vivía la familia Al Banna; tres personas perdieron la vida por otro ataque aéreo que golpeó la casa de la familia Abu Hana; tres fallecieron en el campo de refugiados Al Shati; uno murió en el barrio Al Nasr y una niña también murió por un bombardeo contra un apartamento en la calle Al Jalaa, en el oeste de la ciudad.

En el norte del enclave, los ataques israelíes mataron tres personas en una escuela que servía de refugio, mientras que en el centro de la Franja mataron a cuatro personas en el campo Musirate, incluyendo un niño y una mujer, y otras cinco en el campo Al Bureij, que fueron trasladados al hospital Al Awda.

Siete personas en total también murieron en Jan Younis, en el sur de Gaza: cinco en un ataque a un vehículo en la calle Al Qassam, entre los cuales se cuentan dos niños y una mujer, y dos más en un bombardeo en el barrio Al Amal.

Fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis, que recibió los cuerpos de los niños por el ataque al vehículo, detallaron a EFE que llegaron despedazados.

«Los equipos de Defensa Civil y las autoridades competentes continúan sus labores sobre el terreno a pesar de las difíciles condiciones humanitarias derivadas de los bombardeos continuos y la escasez de recursos. Las operaciones de rescate también continúan para recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros», aseguró el cuerpo de rescatistas.

El Ejército israelí lanzó en la noche de este martes una oleada de ataques en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó de violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Los equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos entre los escombros y sus familias aseguran que están debajo de ellos, añadió.

Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.

También tras la devolución este lunes en la noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, según Israel, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023. EFE

