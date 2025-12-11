Al menos 31 personas mueren en un bombardeo contra un hospital en Birmania

Un bombardeo aéreo mató a 31 personas en un hospital de Birmania, informó un trabajador en el sitio, en momentos que la junta militar libra una feroz ofensiva antes de las elecciones de este mes.

La junta ha intensificado los bombardeos desde el inicio de la guerra civil en Birmania, luego de que los militares tomaron el poder en un golpe de Estado en 2021 que puso fin a una década de democracia en el país.

Los militares llamaron a elecciones a partir del 28 de diciembre, pero los rebeldes prometieron impedir que se vote en los territorios bajo su control.

Un avión militar bombardeó la noche del miércoles el hospital general de Mrauk-U en el estado occidental de Rakhine, fronterizo con Bangladesh, dijo en el sitio el trabajador Wai Hun Aung.

«La situación es muy terrible», declaró. «Por ahora podemos confirmar que hay 31 muertos y creemos que habrá más muertes. También hay 68 heridos y habrá más y más».

Por la noche se observaron al menos 20 cuerpos cubiertos en el suelo afuera del hospital.

No fue posible obtener comentario de un portavoz de la junta militar.

