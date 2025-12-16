Al menos 32 muertos en el norte de Chad en una disputa entre mineros locales y libios

Yamena, 16 dic (EFE).- Al menos 32 personas murieron este martes en enfrentamientos entre mineros de oro de Chad y mineros procedentes de la vecina Libia en la provincia de Tibesti, en el norte del territorio chadiano, según informó la Policía local a EFE.

“Esta mañana, mientras los residentes extraían oro, fueron atacados por asaltantes libios. Les robaron el oro y las pertenencias. También mataron a 22 residentes. Por su parte, los residentes lograron matar a diez de los atacantes”, declaró a EFE Hissein Adam, comandante de policía de Kouri-Bougoudi.

La violencia estalló alrededor de las 06:00 hora local (05.00 GMT) a unos 60 kilómetros de Kouri-Bougoudi, un distrito lleno de minas de oro cerca de la frontera con Libia, cuando los mineros fueron atacados por el grupo de asaltantes libios, que huyeron antes de la llegada de las fuerzas policiales.

Los trabajadores locales, agrupados en un comité de autodefensa organizado para combatir la minería ilegal de oro en la región, intentaron repeler el ataque.

“No pudimos interceptar a los asaltantes, que ya habían escapado antes de la llegada de nuestros hombres. A menudo vienen de Libia para cometer estos actos”, añadió el comandante de policía.

El jueves pasado, unas 22 personas fueron abatidas durante un operativo del Ejército de Chad para desalojar mineros ilegales provenientes de los países vecinos de Nigeria, Libia y Sudán, que se habían apropiado de una mina de oro a 92 kilómetros de la ciudad de Faya Largeau, en el desierto de Tibesti.

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, la provincia de Tibesti se ha convertido en una zona codiciada que atrae a mineros irregulares.

Hace cuatro años, la zona se transformó en escenario de conflictos recurrentes entre traficantes de oro, la población local y las fuerzas del orden.

La provincia tiene fama de ser una zona sin ley, debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y escasa población, donde la presencia del Estado es casi inexistente. EFE

