Al menos 33 muertos en Gaza, incluyendo cuatro que buscaban comida y dos rescatistas

Jerusalén/Gaza, 29 sep (EFE).- Israel mató a al menos 33 personas durante este lunes en la Franja de Gaza, entre los que se encuentran cuatro que acudían a un punto de distribución de ayuda humanitaria en Rafah (extremo sur) y otros dos rescatistas de Defensa Civil.

De esas 33 personas muertas, 24 llegaron a hospitales de la ciudad de Gaza (norte), donde Israel mantiene una ofensiva para ocupar la urbe, según un recuento provisional de fallecidos recopilado por informadores gazatíes en las morgues.

Fuentes del hospital Nasser de la localidad sureña de Jan Yunis informaron a EFE de que cuatro de ellos murieron cerca de uno de los puntos de los polémicos centros de reparto gestionados por una fundación estadounidense (GHF) formada por mercenarios, situados en zonas rodeadas por tropas israelíes, que abren fuego contra la población que acude allí en masa.

Concretamente, fallecieron en el punto de reparto SDS2 ubicado en el barrio Saudí de Rafah, extremo sur del enclave palestino.

Entre los fallecidos también se incluyen dos rescatistas de la Defensa Civil de Gaza, quienes murieron tras acudir al lugar de un primer ataque en la ciudad de Gaza para asistir a los afectados.

La capital se mantiene como el núcleo de la ofensiva de Israel contra la Franja, y en ella se contabilizan la mayor cantidad de víctimas mortales y heridos ante la combinación de fuego de artillería y aéreo a la que la ciudad está sometida desde mediados de agosto, así como la operación terrestre en expansión desde el pasado 16 de septiembre.

Los tanques del Ejército israelí avanzan especialmente este lunes en los barrios de Tal al Hawa (suroeste de la ciudad) y Nasser (noroeste), hallándose este último muy cerca del campamento de refugiados de Shati, junto a la playa y uno de los mayores refugios para los desplazados en la capital.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023. EFE

