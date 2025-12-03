Al menos 8 detenidos por una trama corrupta en el sector del vino verde en Portugal

2 minutos

Lisboa, 3 dic (EFE).- Al menos ocho personas han sido detenidas en el norte de Portugal en una operación contra una trama corrupta en el sector del vino verde, que ha salpicado a la entidad reguladora de la denominación de origen, informó este miércoles la Policial Judicial (PJ).

Según un comunicado, los arrestados en la operación Puro Verde podrían haber cometido delitos de corrupción activa y pasiva, falsificación de documentos y abuso de poder, y son cuatro miembros de la División de Inspección y Control de la Comisión de Viticultura de la Región de los Vinos Verdes (CVRVV) y cuatro empresarios dedicados a la producción y distribución.

En paralelo, hay 17 sospechosos formales, una figura previa a la acusación formal en Portugal, que son tanto individuos como entidades.

En total, la Policía ha llevado a cabo 21 registros domiciliarios y no domiciliarios que han incluido la sede la CVRVV.

La nota explica que las pesquisas se iniciaron en agosto pasado tras una denuncia sobre una supuesta trama de «colusión» entre empleados de la CVRVV y empresarios, que beneficiaría a estos últimos al hacer la vista gorda en el control del origen y el tránsito de las uvas, así como su almacenamiento en bodegas y centros de producción durante la cosecha de 2025.

La Policía recordó que la CVRVV tiene funciones de control de la producción, comercio y certificación de productos con derecho a tener denominación de origen e indicación geográfica, y apuntó que con estos comportamientos se puso en riesgo el proceso para certificar la calidad de los vinos con denominación, que les es conferida por su origen o la variedad de uva utilizada, entre otros requisitos.

El objetivo de esta red supuestamente era beneficiar a ciertos operadores económicos a cambio de bienes o dinero, dijo la Policía.

Ahora los detenidos van a comparecer ante el Tribunal de Instrucción Penal de Oporto, en el norte del país, para un primer interrogatorio judicial con vistas a que se les apliquen medidas cautelares. EFE

ssa/lmg/lar