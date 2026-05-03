Al menos 9 muertos, incluido un bebé, en un incendio residencial en el este de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 3 may (EFE).- Al menos nueve personas fallecieron este domingo, entre ellas un bebé, al incendiarse un edificio residencial de cuatro plantas en el barrio de Vivek Vihar, en el este de Nueva Delhi, según informaron fuentes oficiales.

«El incendio ocurrido en un edificio de Vivek Vihar es extremadamente trágico. La pérdida de nueve vidas en este accidente me ha dejado profundamente consternada. El tratamiento de los heridos continúa en el hospital más cercano y ruego por su pronta recuperación», declaró en X la jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta.

Según un comunicado de la policía, el fuego se originó alrededor de las 3:48 hora local (22:18 GMT del sábado) en un bloque de viviendas de cuatro plantas mientras los residentes dormían.

Entre las víctimas mortales se encuentran cinco miembros de una misma familia, incluido un niño de apenas un año y medio, y otro núcleo familiar con tres fallecidos. Además, las autoridades confirmaron que al menos una persona resultó herida y permanece bajo observación médica.

«La situación está siendo monitoreada continuamente y se está garantizando toda la asistencia posible a los afectados», afirmó la mandataria de Delhi, subrayando que el gobierno estatal acompaña a las familias en este «momento de dolor».

Aunque la investigación oficial sigue en curso, las autoridades y los servicios de emergencia sospechan que el fuego se pudo originar por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado, que habría provocado una explosión.

El diputado local, Sanjay Goyal, señaló a los medios que el cortocircuito parece el detonante principal del fuego, aunque no dio detalles del aparato que pudo haberse incendiado.

Las temperaturas en la capital india han superado los 43 grados durante las últimas semanas, según el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

Este tipo de siniestros son recurrentes en barrios residenciales y comerciales de la India, donde antiguos inmuebles se han transformado en bloques de múltiples viviendas densamente pobladas que carecen de salidas de emergencia adecuadas.

El cableado precario, sumado a la falta de mantenimiento y al incumplimiento de normativas de seguridad, convierte a estos edificios en estructuras de alto riesgo durante los meses de calor extremo. EFE

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