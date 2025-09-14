Al menos cinco aviones de combate F-35 de EE.UU. arriban a la base de Ceiba en Puerto Rico

3 minutos

San Juan, 14 sep (EFE).- Al menos cinco aviones de combate F-35 de la Marina de Estados Unidos arribaron a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, alimentando la tensión en el Caribe.

Asimismo, una aeronave Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas estadounidenses se divisó en esa misma base, según reportaron medios locales.

Estos aviones se suman al despliegue estadounidense de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Una acción que el Gobierno de Venezuela considera como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de «inteligencia» contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un «plan de amenaza militar y de intervención» para «desplazar al presidente Nicolás Maduro».

El Ejecutivo de Venezuela aseguró el sábado que un «destructor» estadounidense «desplegó dieciocho efectivos con armas largas» y ocupó el viernes la embarcación, donde iban «nueve humildes pescadores» que se encontraban en la «Zona Económica Exclusiva venezolana».

En este contexto, Venezuela ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.

Al recibir esta semana al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que su Gobierno «está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico» y calificó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como «líder del cartel en Venezuela».

Por su parte, Maduro exhortó a González a liderar personalmente una posible «invasión» contra su país, luego de que la mandataria confirmara que EE.UU. seguirá enviado aviones a la isla como parte del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe.

El deseo de la gobernadora de convertir a la isla en el centro de operaciones y logística del Ejército estadounidense en el Caribe no es compartido por la oposición ni por muchos ciudadanos que han organizado varias protestas.

EE.UU. llegó a tener once bases militares en Puerto Rico y, actualmente, la Guardia Nacional sigue utilizando Buchanan, el Fuerte Allen, la Base Aérea Muñiz y el Campamento Santiago, así como partes de las bases Ramey y Roosevelt Roads.

La Marina de Guerra de EE.UU. utilizó parte de las islas -municipio de Vieques y Culebra, en el este del archipiélago- como campo de tiro, alquiló esas zonas a otras naciones para que probaran su armamento y, al día de hoy, la limpieza de los restos de munición sin detonar todavía no ha concluido. EFE

ea/gpv

(foto)