Al menos cuatro policías mueren en ataques guerrilleros en Colombia

Al menos cuatro policías murieron el martes en dos ataques guerrilleros en el convulso suroeste de Colombia, donde rebeldes de distintos grupos se disputan el control del narcotráfico hacia el Pacífico, informaron autoridades.

En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, las organizaciones ilegales arremeten contra la fuerza pública y los civiles en una ofensiva que constituye la peor ola de violencia en una década.

En la madrugada, un primer ataque en Cali, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó dos policías muertos tras la activación de un explosivo mientras patrullaban en una motocicleta, dijo el general Henry Bello, comandante de policía local.

El ELN impone desde el domingo un «paro armado», como se conoce a la restricción de movilidad en contra de la población civil.

Otros dos uniformados fallecieron más tarde en un municipio rural del vecino departamento del Cauca, tras siete horas de «hostigamiento armado» con explosivos, granadas y ráfagas de fusiles dirigidas a una estación de policía local, informó en la tarde el gobernador Octavio Guzmán en X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó de este segundo ataque a disidentes de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país.

«Hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales», dijo Sánchez.

En redes sociales circularon videos de la zona comercial del municipio reducida a escombros, con más de una decena de edificios destruidos. Según el gobernador Guzmán, varias familias fueron desplazadas y un hospital local fue «atacado».

– Paro armado –

El ELN ordenó el «paro armado», según ellos, para «defender» al país de las «amenazas de intervención» del presidente estadounidense Donald Trump. Desde el domingo, los rebeldes han lanzado 82 ataques, indicaron las Fuerzas Militares.

Los civiles tienen prohibido movilizarse por carreteras y ríos hasta el miércoles en regiones en las que el ELN ejerce la autoridad de facto.

Un conductor de ambulancia también fue asesinado en la frontera con Venezuela en el marco del confinamiento de la guerrilla, dijo el domingo la policía.

Petro ordenó ese día a la fuerza pública «atacar» a la guerrilla y «defender al pueblo de Colombia».

El grupo de origen guevarista tiene presencia en al menos el 20% de los municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.

En lo corrido de este año 146 soldados y policías han sido asesinados por grupos armados, según el Ministerio de Defensa.

– Paz truncada –

Petro intentó negociar la paz con el ELN y las filas de Mordisco tras su llegada al poder en 2022 como parte de una estrategia bautizada «paz total» para desmovilizar a todos los grupos armados del país.

Pero a ocho meses de dejar la presidencia, ambos procesos están detenidos sin avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero, el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones con ese grupo.

La guerrilla, que se financia principalmente del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llaman un «plan neocolonial» de Trump.

El mandatario estadounidense dijo recientemente no descartar ataques en suelo colombiano para destruir laboratorios de cocaína.

Colombia ha tomado esas declaraciones como una amenaza de invasión.

