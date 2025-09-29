Al menos dos muertos por ataques de Israel contra dos vehículos en el Líbano

(actualiza con comunicado del Ministerio de Salud Pública libanés)

El Cairo, 29 sep (EFE).- Al menos dos personas murieron este lunes y una resultó herida en dos ataques lanzados por Israel contra vehículos en el sur y en el este del Líbano, informaron fuentes oficiales.

La primera acción lanzada por Israel fue con un dron contra una excavadora en la aldea de Sohmor, en la Bekaa occidental, en el este del Líbano, lo que causó la muerte del conductor del vehículo, aseguraron la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa y el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

Por otro lado, un dron israelí lanzó «un misil guiado contra un camión cisterna en la carretera a la ciudad de Nabatieh al Fawqa» en la que se «registró un muerto», según ambas fuentes, que no identificaron a los fallecidos.

Asimismo, el ministerio indicó que una persona resultó herida en otra acción contra Aitaroun, en el sur del país.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.

Hace dos semanas dos personas murieron en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por la ciudad de Baalbek, una importante ciudad en esa región oriental.EFE

