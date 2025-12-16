Al menos dos muertos y cinco heridos en dos ataques israelíes en el sur del Líbano

2 minutos

(Actualiza con un segundo muerto y cinco heridos)

Beirut, 16 dic (EFE).- Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas este martes en dos ataques israelíes contra dos vehículos en las localidades de Al Tayeb y Sablain, ubicadas en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales.

El primer ataque ocurrió «contra un vehículo en la carretera Al Adaysseh-Markab en el distrito de Marjayoun resultó en la muerte de un ciudadano», indicó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin dar más detalles del fallecido.

El segundo incidente agresión tuvo como objetivo una camioneta en la localidad de Sablain, en el distrito de Chouf, en la que una persona murió y cinco resultaron heridas, añadió el departamento.

El Ejército de Israel había anunciado antes que atacó a dos supuestos miembros del grupo libanés chíi Hizbulá en Al Tayeb y en Sablain, ambas localidades ubicadas en el sur del Líbano.

Pese al alto el fuego el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.

Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá desde que comenzó la tregua, según indicaron recientemente las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Mientras, Naciones Unidas denunció que, hasta ahora, al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano.

El Ejército israelí justifica que estos ataques se deben a que Hizbulá está intentando rearmarse, mientras el Gobierno libanés prosigue con sus esfuerzos para el desarme del grupo chíi, pero sin resultados. EFE

amo-kba/rcf