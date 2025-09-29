The Swiss voice in the world since 1935
Al menos ocho muertos y 14 heridos al colisionar autobús y un camión en el sur de Egipto

El Cairo, 29 sep (EFE).- Al menos ocho personas murieron y 14 resultaron heridas al colisionar este lunes un autobús de transporte público con un camión en la carretera que une El Cairo con la gobernación de Al Minya, a unos 260 kilómetros al sur de la capital egipcia.

Según un comunicado del Ministerio de Salud, el accidente tuvo lugar a primera hora del día cuando el autobús, que se dirigía desde el Alto Egipto hacia El Cairo, colisionó por causas hasta ahora desconocidas con un camión cerca de la ciudad de Bani Mazar, en Al Minya.

El citado departamento aseguró que «un total de 34 ambulancias han sido enviadas al lugar del accidente, en Bani Mazar», indicando que los 14 heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir tratamiento, sin especificar si entre ellos hay casos graves.

«Según un informe preliminar, ocho de los pasajeros del autobús fallecieron», añadió.

Los accidentes de tráfico son habituales en Egipto debido a la velocidad inapropiada, el incumplimiento de muchos conductores de las condiciones de seguridad y al mal estado de algunas carreteras del país. EFE

