Al menos seis muertos tras colisionar dos barcos en un turístico lago de Vietnam

2 minutos

Bangkok, 23 feb (EFE).- Al menos seis personas han muerto en el noreste de Vietnam, después de que un bote en el que viajaban 23 pasajeros colisionara con un ferri que transportaba piedras en el turístico lago Thac Ba, a unos 130 kilómetros de la capitalina Hanói, recogieron este lunes medios oficialistas.

La colisión, que se produjo el sábado alrededor de las 19:15 hora local (12:15 GMT), hizo que el barco de pasajeros naufragara y seis personas de entre 11 y 60 años desaparecieran tras el hundimiento, publicó el diario VnExpress.

Tras casi un día completo de búsqueda, los equipos de rescatistas y buzos desplegados hallaron el domingo los cuerpos sin vida de los seis desaparecidos, pertenecientes a una misma familia que había alquilado un bote para viajar hasta Yen Bai, una localidad rural del noreste de Vietnam conocida por sus terrazas de arrozales.

Allí, habían organizado un encuentro para inaugurar la casa de otro familiar, durante las vacaciones con motivo de unas de las celebraciones más importantes en el país del Sudeste Asiático, el Año Nuevo vietnamita, conocido como Tet y basado en el calendario lunar.

El accidente se produjo después de que los 23 miembros de la familia, entre ellos personas mayores y niños, embarcaran de nuevo en el bote para regresar a sus hogares.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas de la colisión entre la embarcación de pasajeros, de fabricación casera, según el mencionado medio, y el ferri, perteneciente a la empresa Marble Vietnam Mineral.

El lago Thac Ba es uno de los tres lagos artificiales más grandes de Vietnam, con una extensión de casi 20.000 hectáreas, y contiene más de 1.300 islas en su interior, de acuerdo con el Departamento de Turismo.

El enclave, conocido como «la esmeralda de Yen Bai», atrae a turistas que dan paseos en barco por el lago y visitan los pueblos que lo rodean, donde se asientan trece minorías étnicas, según el organismo.

El pasado mes de julio, al menos 38 personas murieron tras el naufragio de un barco en el que viajaban 58 personas en la turística bahía de Halong, en el norte de Vietnam. EFE

