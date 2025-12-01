Al menos siete muertos deja un ataque en un bar de la ciudad mexicana de Tula

Al menos siete personas murieron y cinco más resultaron heridas de gravedad este sábado en un ataque armado contra un bar de la ciudad mexicana de Tula (centro), en el estado de Hidalgo, informaron autoridades locales.

Un reporte de la policía municipal detalló que cuatro de las víctimas murieron en el lugar y tres más cuando recibían atención médica por sus heridas en la balacera, un hecho poco común en este distrito del centro de México.

Según relatos de testigos reunidos por las autoridades, hacia la 01H30 local (07H30 GMT) hombres armados irrumpieron en el bar La Resaka, localizado en un sector popular de la localidad, a unos 100 kilómetros de Ciudad de México.

Tras el ataque, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la zona, pero no lograron detener a los probables responsables.

Entre las víctimas, que al final de la tarde de sábado no habían sido identificadas, se cuenta al menos una mujer.

Aunque en Hidalgo actúan bandas dedicadas al tráfico de combustibles robados, este tipo de ataques son poco usuales. Unas horas antes, la secretaría de Seguridad de Hidalgo reconoció, sin embargo, que en Tula se han detectado disputas entre bandas rivales.

Medios locales reportan que tras la captura del presunto líder de la célula criminal local en marzo, se han desatado disputas internas que hasta el viernes dejaban una decena de asesinatos.

Tras el lanzamiento de un operativo militar antidrogas en diciembre de 2006, México es golpeado por una ola de violencia en medio de la cual suman más de 450.000 asesinatos y más de 100.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

