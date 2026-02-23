Al menos siete muertos en un ataque armado en una provincia costera de Ecuador

1 minuto

Quito, 23 feb (EFE).- Al menos siete personas murieron en un ataque armado ocurrido en la madrugada de este lunes en la provincia costera de Manabí, una zona muy afectada por la violencia en Ecuador que en lo que va de 2026 ya ha registrado siete masacres, pese a que rige el estado de excepción.

El hecho ocurrió en el municipio de Jama, en el sector Camarones, donde se desplazaron unidades de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones, informó este lunes el portal Primicias.

Manabí es una de las provincias que más sufre la violencia de Ecuador y el pasado 12 de enero tres pescadores fueron asesinados a tiros en El Matal.

Ecuador vive desde 2024 bajo el estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/rod