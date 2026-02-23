Al menos siete muertos tras ataque armado en una provincia costera de Ecuador

Quito, 23 feb (EFE).- Al menos siete muertos dejó un ataque armado en la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, informó este lunes el portal Primicias.

El hecho ocurrió en el municipio de Jama, en el sector Camarones, la madrugada de este lunes, hasta donde llegaron unidades de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones.

Se trata de la séptima masacre que se registra en Manabí en lo que va de 2026, pese a que en la provincia rige un estado de excepción, anotó.

Recordó que el más reciente reporte de violencia criminal en esta localidad pesquera tuvo lugar el pasado 12 de enero, cuando tres pescadores fueron asesinados a tiros en el sitio El Matal.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

