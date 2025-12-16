Al menos un muerto y un herido tras ataque de arma blanca de adolescente en escuela rusa

2 minutos

Moscú, 16 dic (EFE).- Al menos un menor de edad murió y otra persona resultó herida hoy tras un ataque de arma blanca perpetrado por un adolescente en una escuela ubicada al oeste de Moscú, según informan los medios rusos, algunos de los cuales informan sobre un mayor número de víctimas.

«Esta mañana en un centro escolar ubicado en la localidad Gorki-2 del distrito urbano de Odintsovo, un adolescente infligió una herida con un cuchillo al agente de seguridad de la escuela y a uno de los escolares. El niño murió a consecuencia de la herida», indicó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

La dependencia incoó una causa penal, las autoridades investigan las circunstancias del crimen.

Según el canal de Telegram Baza, el adolescente, armado con un puñal, con una mascarilla médica cubriéndole el rostro y una camiseta con la inscripción ‘No lives matter’, atacó a sus víctimas con un spray de gas lacrimógeno y, tras asesinar al escolar de cuarto grado, se hizo un ‘selfie’ junto al cadáver de su víctima.

El canal de Telegram Shot indicó por su parte que el atacante hirió a tres escolares, uno de los cuales murió, y al agente de seguridad de la escuela.

Posteriormente capturó a un rehén y se acuarteló en una de las aulas de la escuela de élite, ubicada en el distrito de Odintsovo.

Durante el ataque, más de cien escolares se refugiaron en un centro deportivo aledaño: la mayoría tuvo que escapar sin abrigos pese a las temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, señaló la agencia TASS.

«Los primeros niños llegaron corriendo sin abrigos. Ahora aquí hay más de cien. Acondicionamos el lugar para su estancia, les ofrecimos agua. Ahora el pánico cunde entre los padres», comentó una fuente del centro deportivo.

La policía logró detener al atacante, que en estos momentos es llevado a la estación de la policía, sin que el rehén sufriera daño alguno, según informó la dirección local para la región de Moscú del Ministerio de Interior de Rusia.

Baza identificó al adolescente como Timofek K., un escolar de quince años que cursaba el noveno grado en una escuela cercana.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.EFE

mos/cg