Albanese ante el ‘Guernica’: Es increíble lo mucho que resuena con lo que he visto en Gaza

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Madrid, 6 may (EFE). La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, se mostró este miércoles impresionada ante el ‘Guernica’, el famoso cuadro de Pablo Picasso que habla a su juicio de «la destrucción de la vida civil», por lo mucho que le «resuena» con lo que ha visto en los territorios palestinos ocupados.

«Todo el museo es impresionante, porque mires donde mires, hay historias. Pero este cuadro es realmente impresionante. Y yo ya lo sabía. Lo había visto antes, aunque no en persona. Es la historia que encierra. Es el hecho de que se dirige a la población civil», dijo Albanese a los periodistas en una visita al Museo Reina Sofía de Madrid para ver en persona el ‘Guernica’.

Se trata de una obra, abundó Albanese, que «a menudo se describe» como «un cuadro de guerra», pero para ella no es tal: «Es realmente el cuadro de la destrucción de la vida civil, porque no hay ejércitos en este cuadro».

«Hay destrucción, desesperación, sufrimiento de mujeres y niños (…) pero también hay esperanza. Es realmente increíble lo mucho que resuena con lo que he estado viendo durante los últimos tres años y pico», enfatizó la relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.

Ante el gran mural que Picasso realizó en blanco y negro durante la guerra civil española (1936-1939), tras un bombardeo de la aviación alemana a una localidad del norte de la Península Ibérica, Albanese aseguró, como «experta en derecho», que lo que ha visto en Palestina es «un genocidio», al tiempo que sentenció que, pese a la tregua que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, «no hay alto el fuego» en Gaza.

«No hay alto el fuego en Gaza. Lo único que hay es una orden de apartar la mirada de Gaza. Ha habido una orden de olvidar. No hay nada que ver. Esto es lo que los que están en el poder le han gritado al mundo. Y la mayor parte del mundo les ha hecho caso. La mayor parte del mundo ha desviado la mirada hacia otro lado», lamentó frente al ‘Guernica’.

El cuadro se ubica en un espacio del Reina Sofía que, según recoge la web del propio museo, se usó durante la guerra civil para curar y cuidar a quienes sobrevivían a los bombardeos de la Legión Cóndor alemana, la misma que bombardeó Gernika, la localidad en la que se inspiró Picasso para su obra.

En esa sala del museo madrileño, Albanase comentó que, debido al «genocidio» cometido por Israel y a la ocupación ilegal de territorios palestinos, «los países deben dejar de comerciar con Israel».

«No estaríamos aquí si no fuera porque los intereses empresariales son más importantes que la democracia», argumentó.

Mencionó la experta de la ONU la «complicidad» con Israel de universidades, fondos de inversión, bancos o la industria armamentística, aunque puso el foco en plataformas como Airbnb y Booking.

«¿Cómo es posible que sigan lucrándose y anunciando propiedades en colonias ilegales de la Cisjordania ocupada, en terrenos que han sido robados a los palestinos?», se preguntó.

Y concluyó que ello pone de manifiesto que, «para nosotros como individuos», la «comodidad de usar Airbnb y Booking es más importante que hacer el sacrificio de no usar estas herramientas y ayudar así a los palestinos a liberarse de esta tiranía». EFE

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