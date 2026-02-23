Albanese apoyará el plan para retirar a Andrés de la línea sucesoria al trono británico

Londres, 23 feb (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que su país apoyará cualquier plan del Gobierno británico de retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión a la corona, tras la polémica por los vínculos del hermano del rey Carlos III con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El mensaje está contenido en una carta que Albanese remitió al primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, informó este lunes la residencia oficial del 10 de Downing Street.

El Ejecutivo de Starmer planea introducir la legislación que dé luz verde a la retirada de Andrés de la línea sucesora -en la que ocupa el octavo lugar- una vez que la policía haya concluido su investigación sobre el hermano del rey y sus vínculos con Epstein. EFE

