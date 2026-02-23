Albanese apoyará el plan para retirar a Andrés de la línea sucesoria al trono británico

Londres, 23 feb (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que su país apoyará cualquier plan del Gobierno británico de retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión a la corona, tras la polémica por los vínculos del hermano del rey Carlos III con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Dicho apoyo figura en una carta que Albanese remitió al primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, informó este lunes la residencia oficial del 10 de Downing Street.

El Ejecutivo de Starmer planea introducir la legislación que dé luz verde a la retirada de Andrés de la línea sucesora -en la que ocupa el octavo lugar- una vez que la policía haya concluido su investigación sobre el hermano del rey y sus vínculos con Epstein.

El profesor de la Unidad de Ciencias Políticas del University College London (UCL) Robert Hazell dijo el pasado viernes a EFE que Carlos III no puede retirar a su hermano de la línea sucesoria.

«El Parlamento británico tampoco puede destituir a Andrés de la línea de sucesión; (ya que) requeriría el acuerdo de los otros 14 países del mundo que tienen al monarca británico como jefe de Estado», explicó Hazell.

«A la luz de los recientes acontecimientos relacionados con Andrés Mountbatten-Windsor, le escribo para confirmar que mi Gobierno aceptaría cualquier propuesta para eliminarlo de la línea de sucesión real. Coincido con Su Majestad en que la ley debe seguir su curso y debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva, justa y adecuada» sobre el expríncipe Andrés, escribió Albanese.

«Estas son acusaciones graves y los australianos las toman en serio», agregó.

El pasado jueves, el expríncipe fue detenido y posteriormente liberado de la casa de campo donde reside actualmente en Norfolk, este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.

Según revelaron los medios, Andrés llegó a pasar a Epstein documentos sensibles del Gobierno.

Tras conocerse la detención del expríncipe, Carlos III expresó el jueves en un comunicado su «profunda preocupación» por la detención de su hermano y recalcó que «la ley debe seguir su curso».

La investigación sobre Andrés está a cargo de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, donde vivía el antiguo duque de York hasta hace unos días.

En Windsor, la Policía continúa hoy con los registros de la mansión de Royal Lodge, donde Andrés vivió hasta hace unos días, después de que fuera desalojado por el rey. EFE

