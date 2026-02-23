Albares difiere de la opinión de Zelenski sobre III Guerra Mundial pero alerta de gravedad

Bruselas, 23 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarcó este lunes de la consideración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia ha iniciado la III Guerra Mundial, y destacó que la situación en Ucrania ya es “suficientemente grave”.

“No, no estoy, digamos, en esa línea”, indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea, preguntado por declaraciones de Zelenski.

El jefe de la diplomacia española agregó que “la situación es ya suficientemente grave como para agravarla más”, y opinó que lo que hay es “una guerra a una escala inimaginable hace cuatro años”, en víspera de entrar en el quinto año de conflicto en Ucrania.

En una entrevista con la BBC, Zelenski dijo hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha empezado la III Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania.

Para Albares, lo que Putin “no perdona a Ucrania es que quiera ser uno de nosotros, que quiera ser una democracia, una sociedad abierta, tolerable, que quiera ser un miembro de la Unión Europea”.

“A lo que tiene miedo es a la democracia, al pluralismo. Y desde luego, yo creo que eso ya es suficientemente grave como para que nos lo tomemos muy en serio”, apuntó.

El ministro español aseguró ser “muy consciente de que en estos momentos no hay ninguna voluntad por parte rusa, no ya de alcanzar una paz, sino de un mero alto el fuego”.

“Todas las noches, con esos envíos de misiles sobre Ucrania, nos está diciendo cuál es su posicionamiento sobre esa negociación de paz”, comentó.

Al mismo tiempo, dijo ser también “muy consciente de que un día llegará la paz” y en ese sentido puntualizó que “el acuerdo de paz para Ucrania será también en buena medida el esquema de seguridad para Europa, y ahí tenemos que estar los europeos”.

Sobre la posibilidad de que la UE aprueba el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia cuando se cumplen mañana cuatro años de invasión de Ucrania, cuando Hungría veta por el momento esa decisión, Albares dijo que esa posición “no ayuda a la Unión Europea, no ayuda a la paz en Europa, no ayuda a los civiles ucranianos”.

Incidió en que la posición de la UE debe ser “la de solidaridad con el pueblo ucraniano, que sufre día a día y noche tras noche los ataques criminales de Rusia”, dirigidos contra la población civil y su infraestructura energética. EFE

